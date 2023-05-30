Про це пише Служба безпеки України.

Зрадник отримав 15 років тюрми за передачу до РФ даних про оборону північних рубежів України.

"На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться в заяві.

Фото: Служба безпеки України

Зловмисником виявився неодноразово засуджений мешканець Сєверодонецька, який відбував покарання за крадіжку та розбій, а згодом переїхав на Чернігівщину, як переселенець.

"На початку повномасштабного вторгнення його завербував представник російської спецслужби, який надав агенту оперативний псевдонім "Тор" і визначив завдання розвідувально-підривної діяльності. За вказівкою агресора їхній поплічник фотографував українські об’єкти з прив’язкою до місцевості та позначав їхню геолокацію на електронних картах", - розповіли правоохоронці.

Крім того, агент РФ мав передати локації однієї з районних лікарень і військово-цивільної адміністрації Чернігівської області.

Фото: Служба безпеки України

Слідство встановило, що ворога цікавили місця базування підрозділів Служби безпеки, Збройних Сил України, Держприкордонслужби, Нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За завдання рашисти обіцяли до 3 тис. грн на картку.

Контррозвідка затримала зловмисника у жовтні 2022 року.

Фото: Служба безпеки України