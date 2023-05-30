Шпигував за ЗСУ на Донбасі: СБУ затримала інформатора російського ГРУ

Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Зловмисник збирав для окупантів розвіддані про місця дислокації та шляхи переміщення Сил оборони в районах Слов’янська, Лиману та Миколаївки.

Додається, що особливу увагу він приділяв маршрутам руху українських військових колон, які переправлялись через р. Сіверський Донець у напрямку Бахмута. Також він передавав РФ координати місцевих заводів та залізничної інфраструктури.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки повітряних ударів по українських об’єктах, у тому числі із використанням дронів.

Також за матеріалами слідства, ворожим поплічником виявився мешканець звільненого Лиману, якого дистанційно завербувала російська воєнна розвідка.

Для передачі розвідданих він перебував "на зв’язку" з розвідником штурмового батальйону спецзагону ГРУ та навідником танкової роти ворожої тактичної групи "Купол".

Встановлено, що комунікацію підтримували через заборонену соцмережу "Одноклассники".

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за вчинений злочин. Фігурант перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - йдеться у дописі.