Про це інформує Служба безпеки України.

Зловмисниками виявилися співробітник головного управління міжнародного військового співробітництва міноборони РФ полковник Дмитро Гулій та заступник директора правового департаменту міністерства економічного розвитку країни-агресора Віталій Техтелєв.

"На початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно завербували мешканця Києва. Невдовзі чоловік отримав від них завдання – влаштуватися до однієї з оборонних компаній в столичному регіоні. Кінцева мета цього агента – збирати та передавати у РФ розвіддані", – пише відомство.

Росіян також цікавили наслідки ракетних ударів РФ по критичній інфраструктурі столиці.

У лютому 2023 року СБУ затримала ворожого агента і повідомила йому про підозру у державній зраді. Під час розслідування затриманий надав персональні дані своїх кураторів з РФ.

Правоохоронці теж повідомили обом росіянам про підозру за шпигунство вчинене за попередньою змовою групою осіб.