Агентство відновлення створило інтерактивну мапу публічних закупівель на відновлення: що будуть відбудовувати першочергово
На сайті Агентства відновлення з'явилась інтерактивна мапа публічних закупівель, які проводять регіональні Служби відновлення для відбудови пошкоджених або зруйнованих об'єктів
Про це повідомив голова відомства Мустафа Найєм.
Обравши регіон на мапі, можна побачити звіти про капітальні ремонти, реконструкцію, нове будівництво та проєктування в регіонах, де розпочалося відновлення пошкоджених або зруйнованих об'єктів внаслідок російських атак.
Він повідомляє, що Агенство переглядає пріоритети обʼєктів відбудови, тобто першочерговими будуть відновлення у напрямках:
- воєнної логістики;
- критичної інфраструктури, захисні споруди енергетичних обʼєктів та водогін у Дніпровській області;
- експортної інфраструктури - логістика до кордонів та пункти пропуску;
- відновлення житлових будинків.
"У всіх інших напрямках реалізовуватимуться лише проєктно-вишукувальні та підготовчі роботи", - повідомив голова Агентства.
- Південна Корея надасть Україні пакет допомоги на загальну суму $2,3 млрд для відновлення зруйнованої війною інфраструктури - $300 млн спрямують на гуманітарні потреби 2024 року і $2 млрд - у вигляді довгострокової допомоги.
- Посол Ізраїлю Міхаель Бродський прибув з візитом в Україну до Дніпра, щоб обговорити з головою Дніпропетровської ОВА спільні проєкти відбудови зруйнованих районів.
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