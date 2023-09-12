Агентство відновлення створило інтерактивну мапу публічних закупівель на відновлення: що будуть відбудовувати першочергово

Про це повідомив голова відомства Мустафа Найєм.

Обравши регіон на мапі, можна побачити звіти про капітальні ремонти, реконструкцію, нове будівництво та проєктування в регіонах, де розпочалося відновлення пошкоджених або зруйнованих об'єктів внаслідок російських атак.

Він повідомляє, що Агенство переглядає пріоритети обʼєктів відбудови, тобто першочерговими будуть відновлення у напрямках:

воєнної логістики;

критичної інфраструктури, захисні споруди енергетичних обʼєктів та водогін у Дніпровській області;

експортної інфраструктури - логістика до кордонів та пункти пропуску;

відновлення житлових будинків.

"У всіх інших напрямках реалізовуватимуться лише проєктно-вишукувальні та підготовчі роботи", - повідомив голова Агентства.