Аграрна компанія "Сингента" долучилася до низки благодійних проєктів

Також понад 1 млн гривень було перераховано до благодійного проєкту "ПроДобро", завдяки чому чотири українські лікарні отримали сучасне медичне обладнання. Постраждалим унаслідок бойових дій було надано необхідне лікування на суму 700 тисяч гривень через Національний центр реабілітації "Незламні".

Окрім цього, компанія виділила понад 15 млн гривень на гуманітарну допомогу, а саме одяг, взуття, аптечки, продуктові набори тощо.

"Я особисто хочу підкреслити, що співробітники в Україні та колеги у Європі від початку війни вражають своєю активною позицією та повним залученням в організацію допомоги – як для підтримки один одного у компанії, так і за її межами. Коли у жовтні 2022 року почалися масовані обстріли міст України, наші колеги за кордоном надшвидко відреагували на ситуацію та зібрали кошти, затвердили бюджет на закупівлю потужних зарядних станцій, батарей, спальних мішків і організували доставку всього необхідного, аби забезпечити підтримку зв’язку та тепла в найкритичніших обставинах. Це справжня сила єднання в дії", – розповів Дмитро Верлока, менеджер з ефективності продажів компанії "Сингента" в Україні.

Дрібним господарствам, які постраждали від обстрілів або відновлюють роботу після окупації, компанія допомагає з насінням і засобами захисту рослин.

Також "Сингента" долучилася до всеукраїнської кампанії "Сади Перемоги", в межах якої надала насіння та засоби захисту рослин на понад 700 тисяч гривень. Зокрема, 2000 наборів потрапили до деокупованих громад.

Минулого року компанія взяла участь у благодійній ініціативі BORSCH і планує продовжити співпрацю у 2023 році.

"Коли до нас звернулися із BORSCH у 2022 році, ми без вагань підтримали цю ініціативу. З боку компанії було безплатно надано насіння таких овочевих культур як цибуля, капуста білоголова, томат в/г і огірок на суму $15 тис. для потреб домогосподарств, що найбільше постраждали внаслідок окупації на Чернігівщині, Сумщині, Київщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині. Крім цього, BORSCH частково витратив кошти на додаткове придбання насіння овочів "Сингента" зі значною знижкою – також на суму $15 тис. Додатково ми передали інсектицид Ампліго у дрібному фасуванні, 10 тис. шт, для захисту рослин у період вегетації. У звітності BORSCH було зазначено, що спільними зусиллями українських і міжнародних компаній, індивідуальних донорів з України та інших країн світу вдалося допомогти 105 тис. домогосподарствам! Це чудовий результат. У новому сезоні потреба у такій підтримці не менш важлива", - розповів керівник напряму Маркетингові операції бізнесу Насіння овочів компанії "Сингента" в Україні Євген Колінько.

"Сингента" активно підтримує дитбудинки та благодійні організації, які закуповують медикаменти та харчові продукти для дітлахів.

"Нещодавно наші колеги відвідали дитячий будинок сімейного типу в Дніпропетровській області та передали потрібну навчальну літературу, засоби догляду та необхідне обладнання (газові плити, балони, секатори) для родини, де нині проживає 25 дітей. Завдяки нашим партнерам Фонду “Благомай” компанія також долучилася до закупівлі теплого одягу для дітей-сиріт і переселенців Знам'янської спеціальної школи, що на Кіровоградщині. Мати змогу підтримувати найменш захищених, чути їхню подяку і бачити усмішки на вустах - це щастя", – сказала менеджерка проєктів CSR та HR бренду компанії "Сингента" в Україні Олександра Потетюшна.

У компанії вважають участь у благодійних проєктах обов’язком соціально відповідального бізнесу під час війни з російським агресором, адже складовою нашої спільної перемоги є й економічний фронт, який бізнес і кожна окрема людина мають втримати разом.