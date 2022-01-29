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Головна Економіка Агробізнес озвучив план дій на випадок нових військових ударів Росії по Україні

Агробізнес озвучив план дій на випадок нових військових ударів Росії по Україні

29 січня, 2022 субота
12:10
Економіка

Деякі приватні підприємства розробляють власні універсальні плани заходів на випадок нової активної фази війни між Росією та Україною та загрози для їхніх підприємств

Про це ідеться у матеріалі на АgroРolit.

Зазначається, що план може стати у пригоді всім тим, хто дивиться на крок вперед і переймається захистом колективу та загалом підприємства.

До переліку заходів входить:

щоденне отримання та узагальнення інформації з "проблемних" регіонів - реальна картина щодо ситуації, настроїв, перспектив;

розробка плану регулярної комунікації зі співробітниками та партнерами через надійні засоби (Telegram, SMS), забезпечення супутниковим зв'язком;

складання та коригування списків співробітників (членів сімей), транспорту та активів;

розробка планів евакуації - транспорт, маршрути, пункти передислокації з варіантами розміщення в готелі; матеріальне забезпечення - фінансова допомога, пайки, одяг;

розробка (разом з партнерами) детальних планів збору та евакуації активів, обладнання, продукції зі складів клієнтів - списки активів, транспорт, маршрути;

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підготовка пакету документів для зміни юридичної адреси компанії (якщо вона у "проблемній" зоні), евакуація архівів та серверів;

забезпечити запас ПММ та організувати його зберігання в АТХ у необхідній кількості;

з метою забезпечення безперебійного функціонування підприємства скласти списки військовозобов'язаних та списки взаємозамінності персоналу на випадок можливої мобілізації співробітників;

розробка регіональної довгострокової стратегії та стратегії інвестування у рамках проєкту "Комерційне (стратегічне) планування";

виявлення ризикових брендів та визначення можливих ніш у потребах клієнтів;

підготовка перерозподілу провадження у разі наказу військової адміністрації виробляти товари воєнного часу;

складання плану захисту персоналу та активів компанії, погодження правоохоронними та ін. органами переліку додаткових заходів щодо забезпечення безпеки підприємств компанії;

створення служби охорони громадського порядку та узгодження списків штабом ГО, організація занять з дій служби у нестандартних ситуаціях, розробка методичних планів та конспектів занять;

технічна підтримка заходів щодо посилення контролю критичних точок (ділянок) виробництва;

провести евакуацію персоналу об'єктів компанії до укриття (бомбосховища) у разі прямої загрози життю та здоров'ю працівників в умовах відкритої воєнної агресії.

"У фіналі хотілося б сказати, що у XXI столітті широкомасштабна наступальна операція (ворога, - ред.) із намаганням втримати великі захоплені території - це авантюра, яка не має шансів на позитивне завершення. Адже прорахувати перебіг такої операції неможливо, і при реалізації вона швидко перейде в неконтрольовану площину", - наголошується у статті.


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