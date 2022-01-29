Агробізнес озвучив план дій на випадок нових військових ударів Росії по Україні

Про це ідеться у матеріалі на АgroРolit.



Зазначається, що план може стати у пригоді всім тим, хто дивиться на крок вперед і переймається захистом колективу та загалом підприємства.



До переліку заходів входить:



щоденне отримання та узагальнення інформації з "проблемних" регіонів - реальна картина щодо ситуації, настроїв, перспектив;



розробка плану регулярної комунікації зі співробітниками та партнерами через надійні засоби (Telegram, SMS), забезпечення супутниковим зв'язком;



складання та коригування списків співробітників (членів сімей), транспорту та активів;



розробка планів евакуації - транспорт, маршрути, пункти передислокації з варіантами розміщення в готелі; матеріальне забезпечення - фінансова допомога, пайки, одяг;



розробка (разом з партнерами) детальних планів збору та евакуації активів, обладнання, продукції зі складів клієнтів - списки активів, транспорт, маршрути;



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підготовка пакету документів для зміни юридичної адреси компанії (якщо вона у "проблемній" зоні), евакуація архівів та серверів;



забезпечити запас ПММ та організувати його зберігання в АТХ у необхідній кількості;



з метою забезпечення безперебійного функціонування підприємства скласти списки військовозобов'язаних та списки взаємозамінності персоналу на випадок можливої мобілізації співробітників;



розробка регіональної довгострокової стратегії та стратегії інвестування у рамках проєкту "Комерційне (стратегічне) планування";



виявлення ризикових брендів та визначення можливих ніш у потребах клієнтів;



підготовка перерозподілу провадження у разі наказу військової адміністрації виробляти товари воєнного часу;



складання плану захисту персоналу та активів компанії, погодження правоохоронними та ін. органами переліку додаткових заходів щодо забезпечення безпеки підприємств компанії;



створення служби охорони громадського порядку та узгодження списків штабом ГО, організація занять з дій служби у нестандартних ситуаціях, розробка методичних планів та конспектів занять;



технічна підтримка заходів щодо посилення контролю критичних точок (ділянок) виробництва;



провести евакуацію персоналу об'єктів компанії до укриття (бомбосховища) у разі прямої загрози життю та здоров'ю працівників в умовах відкритої воєнної агресії.



"У фіналі хотілося б сказати, що у XXI столітті широкомасштабна наступальна операція (ворога, - ред.) із намаганням втримати великі захоплені території - це авантюра, яка не має шансів на позитивне завершення. Адже прорахувати перебіг такої операції неможливо, і при реалізації вона швидко перейде в неконтрольовану площину", - наголошується у статті.





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