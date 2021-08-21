Аксьонов пообіцяв підвищити ефективність "військкоматів"

Про це розповідає Еспресо.TV.



Захід присвячувався концепції "оснащення військкоматів сучасними технічними засобами", яку лобіює начальник Головного організаційно-мобілізаційного управління Міноборони РФ Євгеній Бурдінській для прискорення оформлення документообігу, в першу чергу - щодо призовників, зазначає портал АРК.

Примітно, що на нараді Сергій Аксьонов зобов’язався до кінця 2023 року реалізувати в Криму "програму розвитку військкоматів" та "надання їм сучасного вигляду".



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"Таким чином окупаційна "адміністрація" розраховує поєднати свою співучасть в міжнародному злочині "призову" кримчан у російську армію з "успішним освоєнням" чергових десятків мільярдів "федеральних інвестицій", - резюмує портал.





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