Аксьонов пообіцяв підвищити ефективність "військкоматів"
Підконтрольний Москві «глава Криму» Сергій Аксьонов був залучений до селекторної наради "з питань вдосконалення та розвитку діяльності військових комісаріатів", проведеній Національним центром управління обороною РФ під керівництвом міністра оборони Сергія Шойгу
Про це розповідає Еспресо.TV.
Захід присвячувався концепції "оснащення військкоматів сучасними технічними засобами", яку лобіює начальник Головного організаційно-мобілізаційного управління Міноборони РФ Євгеній Бурдінській для прискорення оформлення документообігу, в першу чергу - щодо призовників, зазначає портал АРК.
Примітно, що на нараді Сергій Аксьонов зобов’язався до кінця 2023 року реалізувати в Криму "програму розвитку військкоматів" та "надання їм сучасного вигляду".
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"Таким чином окупаційна "адміністрація" розраховує поєднати свою співучасть в міжнародному злочині "призову" кримчан у російську армію з "успішним освоєнням" чергових десятків мільярдів "федеральних інвестицій", - резюмує портал.
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