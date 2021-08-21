Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Аксьонов пообіцяв підвищити ефективність "військкоматів"

Аксьонов пообіцяв підвищити ефективність "військкоматів"

21 серпня, 2021 субота
21:30
Суспільство

Підконтрольний Москві «глава Криму» Сергій Аксьонов був залучений до селекторної наради "з питань вдосконалення та розвитку діяльності військових комісаріатів", проведеній Національним центром управління обороною РФ під керівництвом міністра оборони Сергія Шойгу

Про це розповідає Еспресо.TV.

Захід присвячувався концепції "оснащення військкоматів сучасними технічними засобами", яку лобіює начальник Головного організаційно-мобілізаційного управління Міноборони РФ Євгеній Бурдінській для прискорення оформлення документообігу, в першу чергу - щодо призовників, зазначає портал АРК.

Примітно, що на нараді Сергій Аксьонов зобов’язався до кінця 2023 року реалізувати в Криму "програму розвитку військкоматів" та "надання їм сучасного вигляду".

Читайте також"Подивіться, як живуть первісні люди!" Жителька села в окупованому Криму поскаржилася Аксьонову

"Таким чином окупаційна "адміністрація" розраховує поєднати свою співучасть в міжнародному злочині "призову" кримчан у російську армію з "успішним освоєнням" чергових десятків мільярдів "федеральних інвестицій", - резюмує портал.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Крим
Сергій Аксьонов
Сергій Шойгу
призовники
призов
новини Криму
призов до армії РФ
призов до армії
Читайте також:
Ернесто Вальверде та Ліонель Мессі
19 серпня, 2021 четвер
Людям краще цього не знати, - екстренер "Барселони" розповів, яким є "справжній" Мессі
21 серпня, 2021 субота
"Усіх п****ти! Жінок - мордою до стіни". Як у Білорусі полковник інструктував ОМОН
Юрій Луценко
Автор Сергій Висоцький
18 серпня, 2021 середа
Луценко: Зеленський пішов на Банкову з абсолютним переконанням, що там десь є підвал, де Порошенко закрив народне щастя
Київ
+26
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.84
  • EUR
    Купівля 30.94
    Продаж 31.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
21 серпня
22:58
Росіянин приплив човном до Японії й попросив притулку
22:30
Зеленський прагне репресувати ту частину суспільства, яка заважатиме йому підписувати формулу Штайнмаєра, - Білецький
22:23
Роман Яремчук
Гол Яремчука у чемпіонаті Португалії скасували
22:10
Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca
21:51
"Брудна гра Лукашенка та Кремля". Нелегали з Азії тепер рвуться до Польщі
21:47
Георгій Судаков
"Шахтар" познущався над "Чорноморцем" в УПЛ
21:00
Проти патріарха Варфоломія готують платних псевдошанувальників Філарета, - Євген Карась
20:20
На Сумщині сотні поліцейських, гвардійців та добровольців шукали 6-річного хлопчика, який загубився у полі. І знайшли
20:00
До 30-річчя Незалежності України за допомогою нейронних мереж відновили голос Тараса Шевченка
19:46
Чи потрібно ФОПам включати отриманий кредит до свого доходу. Відповідь ДФС
19:23
21 серпня на фронті: росіяни обстріляли українців неподалік від Водяного та Золотого-4
19:00
Для порятунку українців від "Талібану" бійці ГУР провели цілу спецоперацію
18:36
У Макса Кідрука "пірати" вкрали книгу
18:10
На гуртовому ринку України втричі подешевшали сливи
17:50
Зможе ходити і бігати. Ілон Маск розробляє штучну людину
17:28
"Усіх п****ти! Жінок - мордою до стіни". Як у Білорусі полковник інструктував ОМОН
17:03
Співак Юрко Юрченко передав Зеленському челендж з гри на роялі
16:40
Данило Лубківський
"Те, що Меркель не залишається на саміт "Кримської платформи", є політичною помилкою", − Данило Лубківський
16:39
Зірка "Вікінгів": Ukraine is My Motherland
16:18
Ексклюзив
Через Афганістан Росія і Китай вважають, що вони за крок від перемоги над Заходом. Восени можлива ескалація з боку Путіна, - Піонтковський
15:55
Судові промови Навального увійшли до бестселерів Німеччини
15:31
Варфоломій та Епіфаній вшанували полеглих воїнів України та жертв Голодомору
15:27
Тарас Стецьків
"Основним елементом євроазійської безпеки є незалежність України, а не домовленості з Росією", − Тарас Стецьків
15:10
В ОРДО знищено снайперку з Єкатеринбурга
14:40
"Нацкорпус" збирається поспілкуватися з Зеленським в понеділок, 23 серпня. Напередодні не виключені "маски шоу"
14:15
У банкоматах Афганістану закінчилася готівка, Western Union не працює
13:54
Тихановська та сенатор Менендес просять МВФ і Білий дім не допомагати грошима Лукашенку
13:47
Денис Шмигаль та Іраклій Гарібашвілі у Львові
До Львова приїхали український та грузинський прем'єр-міністри
13:30
Літак ЗСУ з евакуйованими на борту вилетів із Кабулу
13:07
Патріарх Варфоломій до українців: "Почуваюся тут як вдома"
12:30
Зеленський подякував Варфоломію за відвідини України
12:11
Водії проти пішоходів. У Кам'янському молодики на "Опелі" "зачистили" проїжджу частину від дідусів з клунками
12:05
Марк Фейгін
"Після провалу США в Афганістані Байден не посміє тиснути на Зеленського щодо "формули Штайнмаєра", − Марк Фейгін
11:50
Стало відомо, коли почнуться заняття в університеті Зеленського
11:26
Гірше, ніж в Албанії. Рівень вакцинації в України є найнижчим серед країн Європи
11:00
Онука Лукашенка вступила до Московського держуніверситету
10:52
Тарас Стецьків
"Турне Меркель свідчить про те, що німецько-російський союз сформований, а його основа − боротьба з Китаєм", − Тарас Стецьків
10:35
Байден пояснив, кого буде евакуйовано з Афганістану
10:06
Новий сплеск коронавірусу: в Україні за добу заразилося 1 732 людей, померло 38
10:00
Андре Тан
Андре Тан разом із зірками: Олею Поляковою, Оленою Кравець, Наталією Могилевською, Анною Різатдіновою, Валерією Гуземою, Жаном Беленюком підтримують талант дітей з особливими потребами
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV