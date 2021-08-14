"Подивіться, як живуть первісні люди!" Жителька села в окупованому Криму поскаржилася Аксьонову
Кримчанка Ірина Найдьонова звернулася до поставленого Кремлем "голови Криму" Сергія Аксьонова з проханням відвідати її село і зануритися в "первісне" життя
Жінка поскаржилася на відсутність комунікацій, освітлення, води і на стан доріг, інформує Еспресо.TV.
Саме такою, за її словами, є умови життя села Кленівка Сімферопольського району.
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"Сергій Валерійович, прошу вас відвідати село Кленівка! Подивіться, як живуть первісні люди! Немає газу, світла, ліхтарів, води! Дороги - жах!", - емоційно написала кримчанка в групі "Звернення до "Голови Республіки Крим" Аксьонову С.В.", наводить подробиці портал АРК.
Як наголошує Найдьонова, діти змушені зростати в жахливих умовах. Також їй шкода літніх людей.
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