Акція на захист ЛГБТ-спільноти: у Києві поліція склала 12 адмінпротоколів після сутичок на Банковій

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Спочатку протоколи склали проти двох хлопців, які "агресивно себе поводили, провокували правоохоронців та інших учасників мітингу на конфлікт".

Пізніше склали адмінпротоколи ще проти 10. Всього 4 протоколи за статтями "дрібне хуліганство", а 8 – "злісна непокора вимозі поліцейського".

У поліції розповіли, що люди "вчиняли словесний конфлікт та нецензурно висловлювалися у бік правоохоронців та інших громадян", а на зауваження правоохоронців не реагували.

Зазначається, що за статтею "дрібне хуліганство" хлопцям загрожує до 15 діб арешту.