Акція на захист ЛГБТ-спільноти: у Києві поліція склала 12 адмінпротоколів після сутичок на Банковій
У Києві на 12 правопорушників порядку складено адміністративні протоколи під час масових заходів у Києві біля будівлі Офісу президента, де відбувся музичний протест на захист ЛГБТ-спільноти
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Спочатку протоколи склали проти двох хлопців, які "агресивно себе поводили, провокували правоохоронців та інших учасників мітингу на конфлікт".
Пізніше склали адмінпротоколи ще проти 10. Всього 4 протоколи за статтями "дрібне хуліганство", а 8 – "злісна непокора вимозі поліцейського".
У поліції розповіли, що люди "вчиняли словесний конфлікт та нецензурно висловлювалися у бік правоохоронців та інших громадян", а на зауваження правоохоронців не реагували.
Зазначається, що за статтею "дрібне хуліганство" хлопцям загрожує до 15 діб арешту.
- Поліція затримала двох осіб, які спровокували конфлікт із застосуванням сльозогінного газу біля будівлі Офісу президента, де відбувся прайд на захист прав ЛГБТ-спільноти.
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