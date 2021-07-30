На Банковій сталися сутички під час акції на захист прав ЛГБТ-спільноти

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ще до початку акції представників ЛГБТ-спільноти на місці з'явилися активісти праворадикальної організації "Традиції та порядок" з метою не допустити проведення заходу. Сталися сутички, внаслідок яких співробітникам правоохоронних органів довелося застосувати сльозогінний газ.

На двох правопорушників громадського порядку під час акції біля Офісу президента складено адміністративні протоколи.

Поліцейські зупинили дії порушників, після чого для встановлення особистих даних доставили їх до Печерського управління поліції. Зловмисниками виявилися уродженці Житомирської області, 1979 та 1982 років народження, на яких складено протоколи за ст.173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі проїзд на вулиці Банковій поблизу Офісу президента перекрито.