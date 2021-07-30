Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство На Банковій сталися сутички під час акції на захист прав ЛГБТ-спільноти

На Банковій сталися сутички під час акції на захист прав ЛГБТ-спільноти

30 липня, 2021 п'ятниця
17:42
Суспільство Поліція затримала

Поліція затримала двох осіб, які спровокували конфлікт із застосуванням сльозогінного газу в Києві біля будівлі Офісу президента, де відбувається акція на захист прав ЛГБТ-спільноти

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ще до початку акції представників ЛГБТ-спільноти на місці з'явилися активісти праворадикальної організації "Традиції та порядок" з метою не допустити проведення заходу. Сталися сутички, внаслідок яких співробітникам правоохоронних органів довелося застосувати сльозогінний газ.

На двох правопорушників громадського порядку під час акції біля Офісу президента складено адміністративні протоколи.

Поліцейські зупинили дії порушників, після чого для встановлення особистих даних доставили їх до Печерського управління поліції. Зловмисниками виявилися уродженці Житомирської області, 1979 та 1982 років народження, на яких складено протоколи за ст.173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі проїзд на вулиці Банковій поблизу Офісу президента перекрито.

сутички
Банкова
поліція
Читайте також:
Вероніка Марченко
28 липня, 2021 середа
Олімпіада-2020: Українка Марченко створила на Іграх у Токіо гучну сенсацію
Олександр Хижняк (праворуч)
29 липня, 2021 четвер
Олімпіада-2020: Український боксер Хижняк здобув у Токіо першу перемогу для чоловічої збірної
Автор Віталій Портников
29 липня, 2021 четвер
Віталій Портников: Зустріч Байдена із Тихановською - сигнал Москві і Києву
Київ
+29
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.74
    Купівля 26.74
    Продаж 26.99
  • EUR
    Купівля 31.68
    Продаж 32.08
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
30 липня
20:30
Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українські позиції
20:22
Компанія АТБ відкрила музей своєї історії
20:15
коронавірус
40% українців мають антитіла до коронавірусу, - МОЗ
20:03
Абу-Дабі вніс Україну в "зелений" список країн
19:45
Затримання Чауса: спецназ СБУ заблокував спецпризначенців НАБУ, - ЗМІ
19:23
Ми не дозволимо нікому маніпулювати тарифами, - Данілов назвав десять осіб монополістів в енергетиці
19:19
Інфографіка
Еліна Світоліна
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 31 липня
18:59
Amazon отримала штраф розміром 746 млн євро за недотримання правил конфіденційності ЄС
18:45
РНБО додала ще трьох осіб до списку контрабандистів
18:45
Олексій Данілов
Цим питанням ми будемо займатися, - Данілов про Фірташа та газорозподільчі системи
18:33
Дмитро Кулеба
РНБО вперше схвалила Стратегію зовнішньополітичної діяльності, - Кулеба
18:31
Екссуддю Чауса везуть в НАБУ, - адвокат
18:26
Винищувачі НАТО перехопили три російські літаки над Балтійським морем
18:05
НАБУ
Ексзаступник директора харківського авіапідприємства підозрюється в розтраті майже 30 млн грн
18:01
Олег Пендзин
Населення платитиме на 50-60% за комунальні послуги більше в період опалювального сезону, - Пендзин
17:53
PR
iPhone
Cтали відомі особливості камер iPhone 13
17:45
Олександр Лукашенко
У Білорусі можуть розмістити війська Росії: Лукашенко назвав умову
17:38
літак впав на будинок
Падіння літака на Прикарпатті розслідуватиме міжнародна комісія
17:27
Зеленський
Зеленський очікує від уряду змін до закону про національний спротив
17:14
завод "Більшовик"
Другий об'єкт "Великої приватизації": Фонд держмайна підготував до аукціону завод "Більшовик"
16:59
будівництво
Мінцифри в серпні переведе в онлайн ще три будівельні послуги
16:48
Ватикан
Відвідувати музеї Ватикану дозволять лише з COVID-сертифікатами
16:41
Toyota
Toyota дозволить співробітникам працювати віддалено на постійній основі
16:29
Інфографіка
Олена Костевич
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
16:23
НАБУ
НАБУ закликало правоохоронців, які затримали Чауса, передати його працівникам Бюро
16:11
Тетяна Остащенко
У ЗСУ вперше призначили жінку командувачем медичної служби
16:05
Розстріл Майдану
Розстріл Майдану: ОАСК поновив на посаді ексберкутівця, якого передавали окупантам в рамках обміну
15:57
Віктор Медведчук
Суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом
15:55
Засуджені в Грузії українські моряки повернулися до України
15:54
Kyiv Boryspil Express
Укрзалізниця додала ще один поїзд на маршрут Київ - аеропорт "Бориспіль"
15:40
Пожежі в Туреччині: четверо загиблих, близько 140 постраждалих, туристів просять не їхати в райони, де горить ліс
15:39
ТРЦ Blockbuste Mall
У Києві з'явиться ще один центр вакцинації від COVID-19 у торговому центрі, - МОЗ
15:29
Микола Чаус
Екссуддю Чауса виявили на Вінниччині, - ЗМІ
15:21
У Мінагрополітики назвали середню ціну гектару сільгоспземлі після відкриття ринку
15:17
ОПУ
Біля будівлі ОП поліція перевіряє підозрілий предмет
15:08
Михайло Романчук
Олімпіада-2020: плавці Романчук та Фролов вийшли у фінал 1500-метрівки
15:06
В аеропорту "Херсон" затримали українця, який сприяв проведенню окупантами в Криму призову до армії РФ
14:54
НБУ
НБУ оцінив втрати української економіки у разі посилення карантину через штам "Дельта"
14:50
Зеленський
Зеленський під час візиту до зони ООС представив нового командувача Об'єднаних сил
14:45
COVID-тест
Антимонопольний комітет досліджує ціноутворення на послуги експрес-тестування у пунктах пропуску на держкордоні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV