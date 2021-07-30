Біля будівлі ОП поліція перевіряє підозрілий предмет
Біля будівлі Офісу президента виявили підозрілий предмет
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції.
"Біля будівлі Офісу президента знайшли підозрілу сумку. Зараз її перевіряють. Повідомлень про мінування не надходило. Перевіряється підозрілий предмет", - повідомили в поліції.
Біля о 16:00 має початись акція на підтримку ЛГБТ-спільноти.
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