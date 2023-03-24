Акумуляторні станції передано на фронт
Телеканал Еспресо спільно з благодійним фондом "Форпост УА" передали на фронт потужні портативні акумуляторні станції з сонячними панелями
Збір ініціював народний депутат України Микола Княжицький. Необхідні кошти було зібрано завдяки донатам глядачів та читачів "Еспресо".
Перші 5 станцій отримала 406 окрема артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова.
Акумуляторні станції Welstrum розроблені спеціально для військових потреб. Вони герметичні, протиударні, працюють за складних погодних умов і повністю пристосовані до воєнних дій. Ці станції необхідні на передовій і значно полегшать життя та підвищать боєздатність наших захисників.
Дякуємо кожному, хто долучився гривнею
Закликаємо й надалі підтримувати наші збори та наближати перемогу РАЗОМ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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