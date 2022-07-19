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Албанія та Північна Македонія відкрили перемовини про вступ до ЄС

19 липня, 2022 вiвторок
12:48
Світ ЄС

19 липня Албанія та Північна Македонія відкрили перемовини про вступ до ЄС

Про це повідомляє Європейська правда, інформує Еспресо ТV

19 липня до Брюсселя із тим, щоб відкрити перемовини про вступ до ЄС, приїхали прем’єр Албанії Еді Рама та глава уряду Північної Македонії Дімітар Ковачевскі.

"Ви проявили терпіння, бачення та лідерство. І ви неодноразово доводили свою відданість європейським цінностям, як друзі та надійні партнери. Ми всі виграємо, коли одного дня ми привітаємо Албанію та Північну Македонію в ЄС", - сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У своєму Twitter, Дімітар Ковачевскі зокрема з цього приводу написав: "Ми відкриваємо нові перспективи для держави та громадян і повільно, але впевнено входимо до великої європейської родини".  Північна Македонія розпочала ці перемовини після 17 років очікування.

  • Відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року. Вступу до Євросоюзу необхідно буде чекати щонайменше 7 років

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2022, вiвторок
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