Про це повідомляє Еспресо.TV.

Бій Канело - Головкін відбудеться у Лас-Вегасі (США) та розпочнеться у неділю 18 вересня близько 6:00 за київським часом. Наживо поєдинок покаже стрімінговий сервіс DAZN.

На процедурі зважування перед боєм Сауль Альварес показав 75,9 кг, Геннадій Головкін - 76,1 кг.

Мексиканець у бою з найпринциповішим суперником захищатиме звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг).

Головкін та Альварес раніше двічі зустрічалися в середній вазі (до 72,6 кг). У 2017 році було зафіксовано нічию, у 2018-му - за очками переміг мексиканець. Казахстанець не погодився із результатом обох поєдинків.

Сауль Альварес є найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За рік мексиканець заробив $90 млн.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг)

Сауль Альварес (Мексика) - Геннадій Головкін (Казахстан)

Лас-Вегас, США

18 вересня, 06:00

Пряма трансляція на DAZN

3 вересня український боксер Олександр Усик заявив, що готовий провести бій проти Сауля Альвареса.

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