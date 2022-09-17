Альварес - Головкін: де та коли дивитися бій за титул абсолютного чемпіона світу
У ніч проти 18 вересня мексиканець Сауль Альварес захищатиме звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі у поєдинку проти казахстанця Геннадія Головкіна
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Бій Канело - Головкін відбудеться у Лас-Вегасі (США) та розпочнеться у неділю 18 вересня близько 6:00 за київським часом. Наживо поєдинок покаже стрімінговий сервіс DAZN.
На процедурі зважування перед боєм Сауль Альварес показав 75,9 кг, Геннадій Головкін - 76,1 кг.
Мексиканець у бою з найпринциповішим суперником захищатиме звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг).
Головкін та Альварес раніше двічі зустрічалися в середній вазі (до 72,6 кг). У 2017 році було зафіксовано нічию, у 2018-му - за очками переміг мексиканець. Казахстанець не погодився із результатом обох поєдинків.
Сауль Альварес є найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За рік мексиканець заробив $90 млн.
Бій за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг)
Сауль Альварес (Мексика) - Геннадій Головкін (Казахстан)
Лас-Вегас, США
18 вересня, 06:00
Пряма трансляція на DAZN
-
3 вересня український боксер Олександр Усик заявив, що готовий провести бій проти Сауля Альвареса.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе