Про це інформує Associated Press.

"Кожне число - це історія окремої сім'ї, яка покинула все, шукаючи безпеки, шукаючи захисту і бажаючи якнайшвидше відновити своє життя. Тому зобов'язання, які бізнес збирається взяти на себе, абсолютно необхідні", - сказала заступниці верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс.

У переддень Всесвітнього дня біженців 20 червня понад 40 компаній оголосили, що забезпечать роботою або навчать в цілому 250 тисяч біженців, з яких 13 680 працюватимуть безпосередньо в фірмах.

Найбільший інтернет-ритейлер у світі Amazon має намір працевлаштувати не менше пʼяти тисяч біженців упродовж трьох років у Європі, великі готельні компанії Marriott і Hilton - по 1500 кожна, Starbucks і ISS - по тисячі кожна. До надання роботи біженцям також приєднуються бренди Adidas, LʼOreal, PepsiCo та Hyatt.