Amazon, PepsiCo, Starbucks і Adidas обіцяють працевлаштувати 13 тисяч біженців у Європі, зокрема українців
Великі міжнародні компанії, зокрема Amazon, Marriott і Hilton зобов’язалися у наступні три роки надати роботу 13 тисячам біженців у Європі, серед яких українці
Про це інформує Associated Press.
"Кожне число - це історія окремої сім'ї, яка покинула все, шукаючи безпеки, шукаючи захисту і бажаючи якнайшвидше відновити своє життя. Тому зобов'язання, які бізнес збирається взяти на себе, абсолютно необхідні", - сказала заступниці верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс.
У переддень Всесвітнього дня біженців 20 червня понад 40 компаній оголосили, що забезпечать роботою або навчать в цілому 250 тисяч біженців, з яких 13 680 працюватимуть безпосередньо в фірмах.
Найбільший інтернет-ритейлер у світі Amazon має намір працевлаштувати не менше пʼяти тисяч біженців упродовж трьох років у Європі, великі готельні компанії Marriott і Hilton - по 1500 кожна, Starbucks і ISS - по тисячі кожна. До надання роботи біженцям також приєднуються бренди Adidas, LʼOreal, PepsiCo та Hyatt.
- 5 січня американська компанія Amazon оголосила про звільнення 18 тисяч співробітників, що є рекордом для фірми. Однією з причин назвали занадто велику кількість працівників, яких найняли під час пандемії.
- Компанія Amazon планує зобов'язати своїх працівників відвідувати офіс щонайменше три дні на тиждень, щоб "об'єднати людей".
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