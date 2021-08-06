Amazon переніс повернення своїх працівників до офісів на початок наступного року
Компанія Amazon.com Inc. відклала повернення людей до принаймні до 3 січня 2022 року через зростання захворюваності на коронавірус
Про це повідомляє CNBC.
"Ми продовжимо дотримуватися вказівок влади, прислухаючись до рекомендацій, щоб створити безпечне робоче середовище для наших команд" - йдеться в повідомленні.
Раніше компанія хотіла вивести людей в офіси на початку вересня.
Рішення стосується співробітників компанії в США і інших країнах.
- Працівників Google пускатимуть до офісів лише при завершеній вакцинації від COVID-19.
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