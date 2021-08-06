Amazon переніс повернення своїх працівників до офісів на початок наступного року

Про це повідомляє CNBC.

"Ми продовжимо дотримуватися вказівок влади, прислухаючись до рекомендацій, щоб створити безпечне робоче середовище для наших команд" - йдеться в повідомленні.

Раніше компанія хотіла вивести людей в офіси на початку вересня.



Рішення стосується співробітників компанії в США і інших країнах.

Працівників Google пускатимуть до офісів лише при завершеній вакцинації від COVID-19.