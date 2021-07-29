Google пускатиме до офісів лише вакцинований персонал

Про це повідомив директор Google Сундар Пічаї у листі до компанії..

“Усі, хто приходитиме до наших кампусів для роботи, муситиме бути вакцинованим. У найближчі тижні цю політику буде запроваджено у США й упродовж наступних місяців - поширено на інші регіони”, - написав Пічаї.

Він додав, що щеплення стане обов’язковим лише коли вакцини стануть широкодоступними.

До 18 жовтня Google дозволятиме співробітникам працювати з дому.

“Ми розуміємо, що багато співробітників спостерігають за спалахами захворювань, спричинених різновидом Дельта і занепокоєні поверненням до офісів”, - зауважив глава компанії.