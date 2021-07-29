Google пускатиме до офісів лише вакцинований персонал
Працівників Google пускатимуть до офісів лише при завершеній вакцинації від COVID-19
Про це повідомив директор Google Сундар Пічаї у листі до компанії..
“Усі, хто приходитиме до наших кампусів для роботи, муситиме бути вакцинованим. У найближчі тижні цю політику буде запроваджено у США й упродовж наступних місяців - поширено на інші регіони”, - написав Пічаї.
Він додав, що щеплення стане обов’язковим лише коли вакцини стануть широкодоступними.
До 18 жовтня Google дозволятиме співробітникам працювати з дому.
“Ми розуміємо, що багато співробітників спостерігають за спалахами захворювань, спричинених різновидом Дельта і занепокоєні поверненням до офісів”, - зауважив глава компанії.
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