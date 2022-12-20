Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на прохання прокоментувати візит Путіна до Мінська, передає Укрінформ.

"Нас давно турбує роль Білорусі в російській агресії",- наголосила вона.

Жан-П'єр зауважила на тому, що режим Мінська дозволив Кремлю вести війну проти України зі своєї території, яку Росія використовує як плацдарм для своїх військ.

"Ми продовжуємо уважно стежити за стратегією застосування сили Росією. Це те, що ми робили і надалі робитимемо, у тому числі в Білорусі", - сказала речниця Білого дому.

Вона додала, що США залишаються в тісному контакті з Україною, яка зараз дає відсіч російській агресії.

Минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю журналу Economist говорив, що Росія готує 200 тис. військових до нового наступу, який може розпочатися з Півдня, Сходу чи навіть з території Білорусі вже у січні.

19 грудня Путін відвідав Мінськ, де зустрівся з Лукашенком. Також на зустріч з білоруським колегою прибув очільник міноборони РФ Сергій Шойгу.

Своєю чергою Вашингтон і надалі стежитиме за тим, чи захоче Білорусь надати додаткову допомогу Москві у її війні з Україною, і якщо це станеться, проти Мінська можуть бути введені нові санкції.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb