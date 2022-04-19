Американська компанія Westinghouse надала гуманітарну допомогу українським АЕС
Westinghouse надіслала засоби безпеки та зв'язку, радіаційного захисту й контролю
Про це Енергоатом повідомив у своєму телеграм-каналі у вівторок, 19 квітня.
"Westinghouse передала на АЕС партію гуманітарної допомоги, зокрема засоби безпеки та зв'язку, радіаційного захисту й контролю", - йдеться у повідомленні.
У компанії пояснили, що це обладнання є вкрай важливим, оскільки посилить системи аварійної готовності та реагування Енергоатома, а також захист українських АЕС від російської загрози.
"Від початку війни Росії проти України позиція компанії Westinghouse чітка й однозначна: жорстке засудження дій Росії та допомога атомним електростанціям Енергоатома для спільної протидії російській агресії", - наголосили в НАЕК.
Нагадаємо, очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив про відкриття лінії збирання палива за технологією Westinghouse в Україні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе