Американська компанія Westinghouse надала гуманітарну допомогу українським АЕС

Про це Енергоатом повідомив у своєму телеграм-каналі у вівторок, 19 квітня.

"Westinghouse передала на АЕС партію гуманітарної допомоги, зокрема засоби безпеки та зв'язку, радіаційного захисту й контролю", - йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що це обладнання є вкрай важливим, оскільки посилить системи аварійної готовності та реагування Енергоатома, а також захист українських АЕС від російської загрози.

"Від початку війни Росії проти України позиція компанії Westinghouse чітка й однозначна: жорстке засудження дій Росії та допомога атомним електростанціям Енергоатома для спільної протидії російській агресії", - наголосили в НАЕК.

Нагадаємо, очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив про відкриття лінії збирання палива за технологією Westinghouse в Україні.

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