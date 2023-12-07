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Головна Світ "Американська кров": Кірбі назвав ціну відмови від підтримки України

"Американська кров": Кірбі назвав ціну відмови від підтримки України

7 грудня, 2023 четвер
06:46
Світ Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі

Координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі заявив, що американські військові візьмуть участь у війні проти Росії, якщо ті нападуть на одну із країн НАТО

Про це він заявив під час брифінгу, пише "Суспільне".

На запитання журналіста, чи може дійти до протистояння американських військових із російськими, Кірбі відповів, що Штати дуже серйозно сприймають зобовʼязання за пʼятою статтею НАТО, яка передбачає колективну відповідь у разі збройного нападу на одну або декілька країн НАТО.

"Якщо ви перебуваєте у Капітолії та вірите у національну безпеку, то має бути непідробне занепокоєння щодо того, що станеться, якщо ви просто дозволите Путіну рухатися, дозволите йому отримати Україну. Не майте сумнівів, він не покине своїх стратегічних цілей щодо отримання цілої країни. Він не вірить в існування суверенної держави. Якщо ми не підтримаємо Україну, … і Путін отримає всю Україну, потім він стане проти східного флангу НАТО", - сказав він.

Кірбі зазначив, що солдати США були б залучені у війні, якби Путін здобув стратегічну перемогу в Україні: "Американці були б дуже залучені, якби Путін отримав цю стратегічну перемогу в Україні, а потім пішов проти одного з наших союзників по НАТО".

  • Адміністрація Байдена оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 175 мільйонів доларів.

Росія
російська армія
Війна з Росією
США
Джон Кірбі
Світ про Україну
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