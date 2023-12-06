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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн

6 грудня, 2023 середа
20:29
Світ Пентагон

Адміністрація Байдена оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 175 мільйонів доларів  

Про це повідомило міністерство оборони Сполучених Штатів Америки. 

Новий пакет допомоги  включає додаткові ракети AIM-9M та AIM-7 для протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм, високошвидкісні антирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, протитанкові ракети TOW, переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin і AT-4, обладнання для захисту критичної інфраструктури й інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії.

"Разом із близько 50 членами Альянсу та партнерами Сполучені Штати надали Україні потенціал, необхідний для досягнення значних воєнних перемог і успішного повернення понад 50% її суверенної території, яку Росія захопила під час свого вторгнення. Наші пакети допомоги у сфері безпеки допомагають Україні захистити її цивільне населення, міста та інфраструктуру від жорстоких повітряних атак Росії. Керівництво США є ключовим у підтримці глобальної коаліції, яка дала змогу мужнім силам України успішно захистити свій суверенітет і незалежність і повернути понад половину території, захопленої російськими загарбниками. Вкрай важливо, щоб конгрес якнайшвидше вжив заходів і ухвалив додатковий запит президента щодо національної безпеки, щоб ми могли продовжувати нашу підтримку України", – йдеться в пресрелізі пентагона. 

У міноборони США додали, що безпекова допомога Україні – це "розумна інвестиція в національну безпеку". І наголосили, що це допомагає запобігти більшій війні в регіоні та стримати потенційну агресію деінде.

У держдепартаменті США повідомили: якщо конгрес не схвалить запит президента Байдена на додаткове фінансування, цей пакет стане одним з останніх пакетів безпекової допомоги Україні.

  • 2 грудня координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі закликав конгрес вжити заходів щодо виділення коштів, необхідних для продовження допомоги Україні. Він зазначив, що це необхідно зробити до кінця поточного календарного року.
  • У понеділок, 4 грудня, Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.
  • Президент Володимир Зеленський в останній момент скасував запланований на вівторок, 5 грудня, виступ перед законодавцями США.
  • Представник держдепартаменту США Меттью Міллер запевнив, що пакет фінансування України буде прийнятий під час голосування 6 грудня. Проте спікер палати представників США Майк Джонсон і лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл закликали до кардинальних змін у прикордонній політиці
  • У середу, 6 грудня, президент Джо Байден звернувся до конгресу США щодо голосування за додаткове фінансування для України. 


 

Війна з Росією
США
допомога США Україні
зброя для України
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