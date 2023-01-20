Американські сенатори закликали Німеччину й адміністрацію Байдена надати Україні танки
Сенатори Сполучених Штатів Америки під час візиту до Києва після зустрічі з керівництвом країни закликали надати Україні танки
Про це заявив сенатор Ліндсі Грем під час пресконференції в Києві, передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.
Делегація Сенату Сполучених Штатів Америки прибула з візитом до столиці та зустрілися з керівництвом країни. Американські законотворці обговорили ключові теми: зброя, енергетика, санкції та відновлення України.
"Я звертаюсь до німців: надайте українцям танки, тому що їм потрібні танки. У ваших інтересах, щоб Путін зазнав поразки в Україні. До адміністрації Байдена: надайте американські танки, щоб інші наслідували наш приклад", – сказав сенатор Ліндсі Грем.
Делегація відзначила ефективне використання Україною наданої зброї.
"Поки що перевірки свідчать, що не було жодного шахрайства, жодної втрати зброї", – наголосив сенатор Ричард Блюменталь.
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