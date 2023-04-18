Про це і не тільки світові ЗМІ писали 18 квітня:

The New York Times:

Американські журналісти The New York Times написали статтю про те, що Росія імпортує західні технології озброєнь в обхід санкцій. Західні технологічні товари знаходять в російських ракетах, що викликає сумніви щодо ефективності санкцій. Наприкінці минулого місяця офіційні особи США та Європейського Союзу обмінювалися інформацією про заборонені технології на мільйони доларів, які прослизали через щілини їхніх оборонних систем на територію Росії.

Відповідно до слайдів із зустрічі 24 березня, отриманих The New York Times, високопоставлені податкові та торгові чиновники відзначили різке зростання чипів та інших електронних компонентів, які продаються в Росію через Вірменію, Казахстан та інші країни. І вони поділилися інформацією про потік восьми особливо чутливих категорій чіпів та інших електронних пристроїв, які вони вважають критично важливими для розробки зброї, включаючи російські крилаті ракети, які були використані для ударів по Україні.

Поки Україна намагається відкинути Росію зі своєї території, Сполучені Штати та їхні союзники ведуть паралельну боротьбу за те, щоб чіпи, необхідні для систем озброєнь, безпілотних літальних апаратів і танків, не потрапили в росіяни.

Але відмовити Росії в доступі до чіпів було проблемою, і Сполучені Штати та Європа не досягли явної перемоги. Хоча можливості Росії виробляти зброю зменшилися через санкції Заходу, введені більше року тому, країна все ще знаходить обхідний шлях доступу до багатьох електронних компонентів.

Також у The New York Times написали про те, як санкції приносять проблеми звичайним людям. Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз вніс до чорного списку близько 1500 осіб, пов’язаних з війною. Це ускладнило життя тих, хто має схожі імена.

"Протягом останнього року Сергія Козлова неодноразово позначали банки як ймовірного міжнародного терориста. Спочатку він був збентежений. Пан Козлов – 40-річний вчитель російської мови в литовському місті Каунас. Він ніколи не мав жодних справ з терористами. Але потім пан Козлов виявив, що є інший Сергій Козлов, який живе приблизно за 1000 миль звідси. 59-річний пан Козлов є "головою уряду" так званої Луганської Народної Республіки, регіону на сході України, який Росія незаконно анексувала. Спільне ім’я (яке можна писати по-різному) означало неприємності для вчителя пана Козлова", - пишуть журналісти.

The Washington Post:

У The Washington Post написали про відвідини Володимиром Путіним двох окупованих областей в Україні. Президент Росії здійснив таємний візит до штабу своїх військ у частково окупованій Херсонській області на півдні України, де російські військові в листопаді були змушені відступити з регіональної столиці, незважаючи на зухвалі та незаконні заяви Путіна, що територія та її населення були були анексовані Росією "назавжди".

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам у вівторок вдень, що поїздка відбулася днем раніше і включала Луганськ. Ця поїздка була другим відомим візитом Путіна в зону поблизу лінії фронту з початку російського вторгнення в лютому 2022 року, і його першим відомим візитом до Луганська після того, як Росія почала розпалювати там кровопролитну сепаратистську війну в 2014 році.

Крім цього, у The Washington Post написали про те, що Єгипет ледь не поставив ракети Росії, а натомість погодився озброїти Україну. Єгипет склав детальні плани експорту ракет на прохання Москви, але після дипломатичного наступу з боку Вашингтона пізніше схвалив виробництво артилерії для Києва.

Єгипет призупинив план таємного постачання ракет до Росії минулого місяця після переговорів з високопоставленими чиновниками США і натомість вирішив виробляти артилерійські боєприпаси для України, згідно з п’ятьма документами розвідки США, про які раніше не повідомлялося.

Politico:

У Politico написали статтю про екс-вагнерівців, які зізналися, що вбивали українських дітей. Ці заяви з’явилися на тлі того, що лідер групи найманців Євген Пригожин, схоже, повертається до Володимира Путіна.

У відеоінтерв’ю, опублікованому російською правозахисною організацією, двоє колишніх командирів російської воєнізованої організації, відомої як "група Вагнера", стверджують, що вони вбили понад 20 українських дітей і підлітків у Бахмуті та Донецькій області.

Під час годинного відео колишні командири ПВК "Вагнера" Азмат Улдаров та Олексій Савічев розповідають подробиці різних вбивств, зокрема використання вибухівки для підриву ям із понад 50 пораненими в’язнями та вбивства своїх співвітчизників, які відмовилися продовжувати вторгнення. Ці інциденти, які, ймовірно, мали місце в Соледарі Донецької області та Бахмуті в лютому цього року, досі не підтверджені незалежною перевіркою.

Два екс-командира ПВК Вагнера заявили, що головний фінансист найманців Євген Пригожин особисто віддавав накази про розстріли та вбивства, а також схвалював жорстокі методи.

Також Politico присвятили статтю тому, як Україна критикує бразильського президента, кажучи тому, щоб він приїхав і на власні очі подивився про справжні причини війни.

На вихідних президент Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілв викликав суперечки серед українських союзників, закликавши Сполучені Штати "перестати заохочувати" війну в Україні.

Крім цього у Politico роздумували над тим, чи може Україну чекати черговий Майдан після закінчення війни. Адже після війни будуть великі сподівання, та для України це буде небезпечне та важке завдання відбудувати та реформувати країну.

"Революція 2014 року мала непередбачені наслідки, започаткувавши події, які привели Україну туди, де вона є сьогодні — захистити себе від російського вторгнення за наказом реваншиста та обуреного Путіна. Так і війна, яка формує сильне почуття національності та породжує величезні сподівання на краще майбутнє, які буде важко виправдати", - пишуть журналісти.

The Guardian:

У The Guardian написали про відвідини Володимиром Зеленським прифронтової Авдіївки. Президент відвідав українських військових в Авдіївці на сході України. Він заслухав доповіді воєначальників про обстановку на полі бою та вручив воїнам нагороди.

Також у The Guardian написали про те, що експорт горілки Absolut до Росії припинився через обурення у Швеції. Власник фірми Pernod Ricard зіткнувся із закликами до бойкоту та політичним тиском після відновлення деякого експорту в квітні.

Виробник шведської горілки Absolut заявив, що припиняє весь експорт до Росії після того, як у Швеції та в соціальних мережах пролунали заклики бойкотувати бренд.

Компанія Absolut заявила, що "вирішила припинити експорт свого бренду в Росію".

BBC:

У BBC написали статтю про життя українських біженців у Великій Британії. Місцева організація біженців закликає більше людей добровільно відкрити свої домівки для українців, які тікають від війни, потрібно більше господарів-волонтерів, які б впустили українців.

CNN:

У CNN написали про те, що США застерегли Росію не торкатися американських ядерних технологій на українській АЕС. Згідно з листом, який Міністерство енергетики США надіслало російській державній ядерно-енергетичній компанії "Росатом" минулого місяця, США мають чутливу ядерну технологію на атомній електростанції в Україні і попереджають Росію не торкатися до неї.

У листі, який переглянув CNN і датований 17 березня 2023 року, директор Управління політики нерозповсюдження Міністерства енергетики Андреа Феркіле повідомляє генеральному директору "Росатома", що Запорізька атомна електростанція в Енергодарі "містить ядерно-технічне виробництво США", експорт якого контролюється урядом Сполучених Штатів.

Товари, програмне забезпечення та технології підпадають під експортний контроль США, якщо існує можливість їх використання у спосіб, що підриває інтереси національної безпеки США.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти Gazeta Wyborcza написали про те, що їх уряд ставить пломби на українські вагони. У п'ятницю розпочнеться транзит українського зерна через Польщу. "Ми зберігаємо заборону на імпорт українського зерна до Польщі, але дозволяємо його транзит за межі нашої країни", - заявив міністр розвитку та технологій Вальдемар Буда.

Також у Gazeta Wyborcza написали, що у дешевому зерні винна не Україна, а Росія, а провладна партія своєю забороною зробила подарунок Москві.