Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.

За словами Остіна, американські військові можуть внести внесок у розв'язання проблеми експорту українського зерна Чорним морем, проте Вашингтон прагне досягти дипломатичного вирішення питання.

"Якщо ви питаєте, чи можуть військові в регіоні зробити внесок, то, звичайно, ми можемо. Але ми завжди прагнемо насамперед досягти дипломатичного рішення, і я бачу багато енергії в цьому напрямку", - сказав Остін.

7 червня Мінагрополітики повідомило, що через блокаду портів Україна експортує втричі менше зерна, ніж до війни.

8 червня, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про реалістичність створення "зернового коридору" в Чорному морі за участі ООН, РФ, України та Туреччини.

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