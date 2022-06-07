Через блокаду портів Україна експортує втричі менше зерна, ніж до війни, - Мінагрополітики

Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцький розповів учасникам конференції Міжнародної зернової ради (IGC), повідомляє The Guardian.

Він зазначив, що експортні потужності України через блокаду портів значно знизились – в силосах України застрягли понад 20 млн. тонн зерна. Щоби запобігти глобальній продовольчій кризі, Україна намагається експортувати своє зерно автомобільним, річковим та залізничним транспортом.

"Думаю, ми досягли межі. Найбільша кількість, яку ми можемо експортувати, становить близько 2 млн тонн на місяць", – цитує Висоцького The Guardian .

Нагадаємо, турецький міністр сільського господарства повідомив про домовленість з Україною про купівлю зерна зі знижкою 25%.

Посол Росії в ООН Небензя покинув засідання Радбезу ООН після звинувачень РФ у воєнних злочинах в Україні та створенні глобальної продовольчої кризи.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна не розглядає варіант експорту зерна через Білорусь.

Заступник міністра також зазначив, що навіть розблокування портів не вирішить проблеми в найближчій перспективі. Адже Україні знадобиться близько пів року, щоб очистити воду навколо своїх чорноморських портів від мін.