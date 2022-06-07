Турецький міністр: домовилися з Україною про купівлю зерна зі знижкою 25%, але є дилема щодо безпеки експорту
У разі розблокування портів Туреччина має намір купувати українське зерно зі знижкою 25%, зазначив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кіріщі
Заяву міністра цитує видання Yeni Şafak.
Вахіт Кіріщі переконує, що Туреччина досягла домовленості з Україною щодо експорту зерна з 25-відсотковою знижкою."Однак у них виникає дилема щодо безпечного експорту продукції, вони хочуть арбітражу Туреччини. І Росія, і Україна довіряють лише нам. Ми запевняємо Україну, що вони зможуть вивезти ці продукти, а Росія не нападе на них, коли відкриється зелений коридор. І наголошуємо росіянам, що потрібно випустити продукти, бо світ потребує зерна. Туреччина намагається бути містком між двома країнами", – зазначив міністр.
Читайте також: Якщо Росія не припинить блокаду українських портів, має бути терміново заблокований весь російський експорт, – Порошенко у СопотіКіріщі стверджує, що Туреччина здійснює інтенсивне дипломатичне посередництво, щоб розблокувати експорт українського зерна. Вже на цьому тижні заплановані зустрічі з приводу "створення зелених коридорів" із представниками України, Росії та ООН.
- Нагадаємо, посол Росії в ООН Небензя покинув засідання Радбезу ООН після звинувачень РФ у воєнних злочинах в Україні та створенні глобальної продовольчої кризи.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія блокує експорт українського зерна з метою шантажувати світ.
- Володимир Зеленський запевнив, що Україна не розглядає варіант експорту зерна через Білорусь.
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