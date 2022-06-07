Турецький міністр: домовилися з Україною про купівлю зерна зі знижкою 25%, але є дилема щодо безпеки експорту

Заяву міністра цитує видання Yeni Şafak.

Вахіт Кіріщі переконує, що Туреччина досягла домовленості з Україною щодо експорту зерна з 25-відсотковою знижкою.

"Однак у них виникає дилема щодо безпечного експорту продукції, вони хочуть арбітражу Туреччини. І Росія, і Україна довіряють лише нам. Ми запевняємо Україну, що вони зможуть вивезти ці продукти, а Росія не нападе на них, коли відкриється зелений коридор. І наголошуємо росіянам, що потрібно випустити продукти, бо світ потребує зерна. Туреччина намагається бути містком між двома країнами", – зазначив міністр.

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Нагадаємо, посол Росії в ООН Небензя покинув засідання Радбезу ООН після звинувачень РФ у воєнних злочинах в Україні та створенні глобальної продовольчої кризи.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія блокує експорт українського зерна з метою шантажувати світ.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна не розглядає варіант експорту зерна через Білорусь.

Кіріщі стверджує, що Туреччина здійснює інтенсивне дипломатичне посередництво, щоб розблокувати експорт українського зерна. Вже на цьому тижні заплановані зустрічі з приводу "створення зелених коридорів" із представниками України, Росії та ООН.