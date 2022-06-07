Росія шантажує світ, блокуючи експорт зерна з України, - Блінкен

Про це повідомив Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен під час виступу на круглому столі у Вашингтоні, цитує Укрінформ.

"Президент Путін заблокував відправки продовольства та агресивно використовує свою пропагандистську машину, щоби відмежуватися від відповідальності або викривити її, бо сподівається, що світ поступиться йому та скасує санкції. Іншими словами, це просто шантаж", - йдеться у повідомленні.

Глава Держдепартаменту США також заявив, що Росія "обкрадає українських експортерів зерна" для того, щоби самій продати збіжжя й отримати з цього вигоду.

У цьому зв’язку Блінкен наголосив, що Росія сприяє серйозно погіршує ситуацію з голодом за межами українських кордонів, зокрема в країнах Африки, навіть якщо вони знаходяться далеко від війни.

Держсекретар США закликав увесь світ "терміново і разом дати відповідь на цю надзвичайну ситуацію".

Напередодні очільник європейської дипломатії Боррель заявив, що ракетними ударами по Україні Росія наближає глобальну продовольчу кризу у світі.

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