Ракетними ударами по Україні Росія наближає глобальну продовольчу кризу, - Боррель
Росія наближає продовольчу кризу, знищуючи ракетами комплекси для зберігання українського зерна
Про це написав у Twitter Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
"Черговий російський ракетний удар, що сприяє глобальній продовольчій кризі. Російські війська знищили другий за розміром український зерновий термінал в Миколаєві", - написав Боррель.
За його словами, пропаганда Путіна, яка намагається покласти провину у продовольчій кризі на санкції ЄС, стає все більш цинічною.
- 4 червня Петро Порошенко в інтерв’ю для Фонду Аденауера заявив, що глобальна продовольча криза доводить, що Путін воює з усім світом, і ми маємо разом його зупинити.
- Того ж дня Reuters припустив, що Європу чекає хвиля біженців з Близького Сходу та Африки, яку породить створена РФ продовольча криза.
- 6 червня Зеленський повідомив, що Україну не запросили на переговори РФ і Туреччини про експорт зерна.
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