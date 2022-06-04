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Глобальна продовольча криза доводить, що Путін воює з усім світом, і ми маємо разом його зупинити, - Порошенко в інтерв’ю для Фонду Аденауера

4 червня, 2022 субота
16:56
Економіка

Глобальна продовольча криза, яку навмисно провокує Путін, доводить, що Росія воює не з Україною, а з усім світом

Про це Петро Порошенко сказав в інтерв’ю для Фонду Конрада Аденауера під час Конгресу ЄНП у Роттердамі. Запис розмови оприлюднено на YouTube-каналі політика у суботу, 4 червня 2022 року.

Порошенко наголосив, що тільки спільні зусилля світу зупинять російську агресію.

"Нинішня ситуація із продовольчою кризою є демонстрацією того, що ця війна – це не війна лише проти України. Або що це війна між росією та Україною. Це глобальна війна. Це війна проти всього західного світу, і не лише проти європейського континенту", – наголосив Порошенко.

"За найбільш помірними оцінками ООН, включно з FAO, цілих 20% населення світу можуть зазнати наслідків голоду через цю ситуацію. І це не лише про Північ Африки. Не лише Близький Схід. А також і про Азію, про Африку на Південь від Сахари, про Латинську Америку. Чому все це відбувається? Тому що російський агресор заблокував морські шляхи для торговельних кораблів, які не можуть експортувати більше 25 млн тон зерна та пшениці", – зауважує Порошенко.

Він важає, що союзники мають бути рішучими, і називає чотири об’єднані кроки, які зруйнують плани пуніта.

"Перше – надайте Україні протиморські та протиповітряні системи з тим, щоб захистити наше небо і захистити наше море, забезпечивши прикриття для торговельних кораблів з зерном. Українські війська продемонстрували свою професійність, зокрема підбивши флагман "Москва", відправивши його на дно – а він забезпечував протиповітряний захист російського чорноморського флоту", – нагадав Петро Порошенко.

"Позиція друга – слід негайно розпочати перемовини з НАТО щодо того, щоб конвої НАТО супроводжували торговельні кораблі, щонайменше від порту Одеси до Варни, Констанци чи Галаца. І це, у короткий проміжок часу, надало б нам можливість забепечити експорт більше 5 млн тон зерна на місяць. Йдеться не лише про те, що слід експортувати саме зараз з того, що ми вже маємо на наших складах. Йдеться про звільнення місця для нового  врожаю. В іншому разі це може навіть ускладнити глобальну кризу. А тому НАТО мало б надати дуже твердий сигнал про те, що, якщо російський флот завдасть удару по натовським кораблям, буде потужна відповідь", – наголошує Порошенко.

"Позиція третя, яка є дуже важливою. Ми не повинні потрапити на гачок російських пропозицій щодо зняття санкцій. Навпаки, маємо надати їм чіткий час, ультиматум, що, якщо Росія не деблокує Чорне море, тоді світова спільнота застосує нові санкції проти російського торговельного флоту. Адже 80% російського експорту забезпечуються саме завдяки російському торговельному флоту. І якщо ми зробимо те саме, що вже зробили з яхтами російських олігархів, заарештуємо їх, це однозначно матиме ефектичний вплив та тиск на Путіна з тим, щоб він розблокував чорноморське узбережжя, і це врятувало світ від продовольчої кризи", – пояснює п’ятий президент.

Він також застерігає, що додатковим наслідком продовольчої кризи може стати міграційна криза:

"Мільйони людей з країн, що потерпають від голоду, прагнутимуть врятуватися та шукатимуть місця, де достатньо продовольства. Знаєте, яке місце стане одним з перших? Європа. А тому нам слід бути обʼєднаними. Ми маємо бути рішучими. Слід допомогти Україні зупинити Путіна".

Тому Порошенко закликає союзників "депутінізувати" європейську політику:

"Слід припинити фінансування російськими брудними грошима європейських політиків, європейських політичних партій, навіть європейських експертів, які кажуть, що ембарго – це неможливо. А також європейських неурядових організацій. Все, що фінансувається росією, є злочинним. Кожна копійка, яка йде до росії, перетворюється на бомби та ракети, які сьогодні вбивають українців. Ми маємо це зупинити. І зупинити разом", – резюмує Петро Порошенко.

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Петро Порошенко
їжа
продукти харчування
продовольство
продукти
харчі
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