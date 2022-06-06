Про це заявив президент України Володимир Зеленський журналістам, передає НВ.

"Щодо Білорусі: ця інформація відкрита. Нам пропонували їхати через Білорусь залізницею. Ми навіть розуміємо, який обсяг (експорту зерна можливий, - ред.). Але ми розуміємо, для чого нам це пропонували. Ми поки що не готові йти за цим форматом і допомагати нашим "дружнім" сусідам", - зазначив президент.

3 червня Володимир Путін запевнив, що Росія нібито не перешкоджає вивезенню українського зерна за кордон та запропонував кілька шляхів його експорту, зокрема через Білорусь.