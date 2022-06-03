Про це Путін заявив у телепрограмі "Москва.Кремль.Путін", - повідомляє російський пропагандистський ресурс РИА Новости.

"Перший (шлях. - Ред.) – будь ласка, можна вивозити через порти, які перебувають під контролем України, Чорноморське узбережжя – Одеса та прилеглі порти. Не ми ж замінували підхід до порту, це Україна замінувала. Нехай вони розмінують, і нехай кораблі із зерном виходять із порту. Ми гарантуємо їх мирний прохід без жодних проблем у міжнародні води.

Вони мають розмінувати та підняти з дна Чорного моря кораблі, які були спеціально затоплені, щоб утруднити вхід у ці порти на півдні України. Ми готові це зробити, ми не будемо користуватися ситуацією розмінування для того, щоб чинити якісь атаки з моря.

Друге – існує інша можливість. Порти Азовського моря – Бердянськ, Маріуполь – перебувають під нашим контролем. Ми готові забезпечити безпроблемне вивезення, зокрема, українського зерна через ці порти. Ми вже закінчуємо роботи з розмінування. Ми створимо необхідну логістику".

На думку Путіна, Україна може вивозити зерно через Румунію, Угорщину чи Польщу.

А найпростішим і найдешевшим варіантом вивезення українського зерна є Білорусь."Але для цього треба знімати санкції з Білорусі. Президент Білорусі ставить питання саме так. Якщо хтось хоче розв'язувати проблему, якщо вона взагалі існує, вивезення українського зерна, будь ласка, найпростіший спосіб – через Білорусь", – заявив президент РФ.

1 червня прем'єр РП Моравецький заявив, що Польща стане інфраструктурним хабом для експорту зерна з України.

31 травня представник ООН Мауріціо Мартіна заявив, що 18 млн людей під загрозою голоду через блокування Росією українських портів.

ЄС планує військово-морську місію для супроводу українського зерна.

23 травня в Угорщині заявили про готовність допомогти з експортом українського зерна.

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