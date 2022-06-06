Посол Росії в ООН вийшов із засідання Радбезу ООН після звинувачень президента Євроради Мішеля у воєнних злочинах РФ
Посол Росії в ООН Василь Небензя залишив залу засідання Ради безпеки ООН серед виступу президента Європейської ради Шарля Мішеля, який прямо обвинуватив Росію у воєнних злочинах в Україні, у брехні та створенні глобальної продовольчої кризи
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Під час виступу 6 червня у Нью-Йорку в рамках засідання Ради безпеки ООН, Мішель прямо звернувся до представника РФ: "Пане посол Російської Федерації, давайте будемо відвертими. Кремль використовує постачання продовольства як невидимі ракети проти країн, що розвиваються. Драматичні наслідки російської війни поширюються в усьому світі й ведуть до продовольчої кризи, штовхаючи людей до бідності та дестабілізації всього регіону. Росія повністю несе відповідальність за цю продовольчу кризу. Тільки Росія, попри кремлівську кампанію брехні та дезінформації. Я бачив це на власні очі в Одесі. Мільйони тонн зерна простоюють у контейнерах і кораблях, тому що у Чорному морі — військові російські кораблі. Це російські атаки руйнують українську інфраструктуру, це російські танки, бомби та міни не дозволяють Україні сіяти та збирати. Кремль також зробив ціллю зерносховища та краде з України, покладаючи вину на інших – це пропаганда, найчистіша і найпростіша пропаганда".
Після цих слів Небензя піднявся і попрямував до виходу, на що Мішель йому сказав: "Пане посол, ви можете покинути зал. Можливо, це простіше — не чути правди, посол". Це вперше щоб посол РФ в ООН залишив зал під час українського питання.
Залишивши засідання, російський посол пояснив журналістам, що "не міг залишитися" і звинуватив Мішеля в "брехні". Про це на своїй сторінці у Твіттері написала кореспондент Reuters Мішель Ніколс.
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