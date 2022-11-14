Про це інформує в телеграмі всеукраїнський гуманістичний рух із захисту тварин UAnimals

На підтримку довкілля України та засудження злочинів РФ висловився американський актор Ерні Гадсон, який грав у фільмі "Мисливці за привидами".

"Прямо сьогодні українці борються зі справжнім злом, що вбиває не тільки людей, але й все живе. Через російську армію 20% природоохоронних територій України уражені війною. Загинули понад 6 мільйонів свійських тварин і понад 50 000 дельфінів Чорного моря. Підтримайте UAnimals, підтримайте Україну. Зупиніть екоцид в Україні!" - сказав Гадсон у відеозверненні.

Підтримати рух можна підписавши петицію - "Зупинити екоцид в Україні: покарати Росію за злочини проти довкілля".

Організація UAnimals ще на початку листопада запустила міжнародну інформаційну кампанію із закликом покарати РФ за екоцид в Україні.

Британська письменниця Джоан Роулінг виклала книжки про Гаррі Поттера у перекладі українською мовою у безкоштовному доступі на своєму сайті Pottermore Publishing.

Драко Малфой з "Гаррі Поттера" записав звернення зі словами підтримки України та організації за права тварин UAnimals.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb