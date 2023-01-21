Про це колишній командувач військами США у Європі Бен Годжес заявив у інтерв'ю NV.

За його словами, все на що виявилася спроможною РФ за дев'ять років війни, це окупувати 10-15% території України, із Кримом включно.

"Я думаю дуже важливо знаходитися у вірному контексті. Знаєте, я люблю тримати біля себе карту, коли ми говоримо про Україну, і дивитися, де ми є зараз, після майже дев’яти років війни, в якій Росія мала всі можливі переваги. І все, що вони змогли, — це окупувати східні 10−15% території України, включаючи Крим, і це все, на що вони виявилися спроможними", - підкреслив Ходжес.

Він наголосив, що навіть захоплення Соледара та Бахмута на Донеччині, не призведе до зміни ситуації на фронті.

"Зараз, після місяців боїв біля Бахмуту, вони, здається, все ж таки беруть це маленьке місто Соледар, продовжують бої навколо Бахмуту і втрачають тисячі людей та не можуть відкинути звідти українських солдат. Навіть якщо вони це зроблять, тоді що? Якщо відійти від емоційної складової, це не призведе ні до чого важливого для російської армії. Вони не мають там підривних сил, і не видно перспектив для якогось прориву, який вони б могли влаштувати", - переконаний Ходжес.

21 січня Бен Ходжес заявив, що Україна звільнить окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю та далекобійні ракети

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