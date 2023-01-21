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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Американський генерал Годжес оцінив здатність РФ перехопити ініціативу на полі бою

Американський генерал Годжес оцінив здатність РФ перехопити ініціативу на полі бою

21 січня, 2023 субота
12:22
війна з Росією окупанти оркі російська армія

Генерал США у відставці Бен Годжес заявив, що Росії не вдасться перехопити ініціативу на фронті навіть у разі захоплення Соледара та Бахмута

Про це колишній командувач військами США у Європі Бен Годжес заявив у інтерв'ю NV

За його словами, все на що виявилася спроможною РФ за дев'ять років війни, це окупувати 10-15% території України, із Кримом включно. 

"Я думаю дуже важливо знаходитися у вірному контексті. Знаєте, я люблю тримати біля себе карту, коли ми говоримо про Україну, і дивитися, де ми є зараз, після майже дев’яти років війни, в якій Росія мала всі можливі переваги. І все, що вони змогли, — це окупувати східні 10−15% території України, включаючи Крим, і це все, на що вони виявилися спроможними", - підкреслив Ходжес. 

Він наголосив, що навіть захоплення Соледара та Бахмута на Донеччині, не призведе до зміни ситуації на фронті. 

"Зараз, після місяців боїв біля Бахмуту, вони, здається, все ж таки беруть це маленьке місто Соледар, продовжують бої навколо Бахмуту і втрачають тисячі людей та не можуть відкинути звідти українських солдат. Навіть якщо вони це зроблять, тоді що? Якщо відійти від емоційної складової, це не призведе ні до чого важливого для російської армії. Вони не мають там підривних сил, і не видно перспектив для якогось прориву, який вони б могли влаштувати", - переконаний Ходжес. 

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Донбас
Донеччина
Бахмут
Бен Ходжес
Військові новини
Соледар
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