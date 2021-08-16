Американський клуб запропонував 600 тис. євро за гравця "Динамо"

Про це повідомляє авторитетний журналіст Ігор Циганик.



За інформацією джерела, один з клубів МЛС був готовий заплатити взимку 600 тис. євро за півзахисника "Динамо" Карлоса Де Пену.



"У клуб прийшло тільки одне речення по Де Пені - взимку від команди МЛС на 600 тис. євро. Продавати футболіста за такі гроші за кордон - опускати рівень клубу. Зараз футболіст не збирається нікуди йти, але і не хоче підписувати новий контракт. Це його право", - сказав журналіст Ігор Циганик.

У цьому сезоні Карлос Де Пена встиг зіграти в двох матчах. У поєдинку зі "Зорею" він не реалізував пенальті, а перед цим посварився з Миколою Шапаренком за право виконати одинадцятиметровий удар.

Орієнтована трансферна вартість вінгера складає 3,5 млн євро. Його контракт чинний до кінця цього року.

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