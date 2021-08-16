Американський клуб запропонував 600 тис. євро за гравця "Динамо"
Американський клуб запропонував 600 тис. євро за вінгера київського "Динамо" Карлоса Де Пену
Про це повідомляє авторитетний журналіст Ігор Циганик.
За інформацією джерела, один з клубів МЛС був готовий заплатити взимку 600 тис. євро за півзахисника "Динамо" Карлоса Де Пену.
"У клуб прийшло тільки одне речення по Де Пені - взимку від команди МЛС на 600 тис. євро. Продавати футболіста за такі гроші за кордон - опускати рівень клубу. Зараз футболіст не збирається нікуди йти, але і не хоче підписувати новий контракт. Це його право", - сказав журналіст Ігор Циганик.
У цьому сезоні Карлос Де Пена встиг зіграти в двох матчах. У поєдинку зі "Зорею" він не реалізував пенальті, а перед цим посварився з Миколою Шапаренком за право виконати одинадцятиметровий удар.
Орієнтована трансферна вартість вінгера складає 3,5 млн євро. Його контракт чинний до кінця цього року.
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