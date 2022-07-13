Про це інформує в телеграмі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Сенатор американського штату Небраска відвідав одне з найгарячіших міст України - Оріхів, що на Запоріжжі.



"З робочим візитом до Запоріжжя учора приїжджав сенатор американського штату Небраска Том Брюер. Він пише звіт про війну в Україні, щоб показати американцям те, що вони не можуть побачити на власні очі", - написав Куртєв.



На Запоріжжі сенатора Небраски цікавила робота лікарень та приймання переселенців.



"Наших захисників у першу чергу приймають у військовому госпіталі. Щоб розвантажити цей медзаклад, важких поранених після стабілізації направляють до Дніпра або до інших міст.



Зараз до нашого міста приїжджають люди не лише із Запорізької області, а й з інших регіонів України. Зокрема з Донецької, Луганської та Херсонської областей. Тільки за день до нашої зустрічі з сенатором до Запоріжжя приїхало 1600 евакуйованих. Це дуже велике навантаження на місто, але нам важливо допомогти кожній людині.



На запитання про те, чого Запоріжжя потребує найбільше, ми відповіли, що нашому місту та області, як і всій країні, дуже потрібна зброя. Тому, що мужність, сила та воля у нас є, а от важкого озброєння не вистачає", - написав секретар ЗМР.



Том Брюер служив в армії США понад 36 років і воював в Афганістані, тому має значний військовий досвід. Поїздка сенатора має показати світу правду про повномасштабну війну РФ в Україні, тому він детально вивчає реальну ситуацію в українських містах, зокрема Ірпені, Львові та Оріхові.

Сенатор Небраски розвінчує міфи російської пропаганди та буде займатися організацією допомоги для нашої України. В США проситиме для нашої держави:

надання Україні більшої сучасної зброї;

продовження надання гумдопомоги населенню, також і після завершення бойових дій;

відновлення країни після війни - будівництво та реконструкція будинків та інших об’єктів, пошкоджених чи зруйнованих під час війни.

Сенатор вирушив до наступної області.