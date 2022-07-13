Американський сенатор Брюер відвідав Україну: проситиме у США більше зброї для ЗСУ і розвінчує пропаганду РФ
Сенатор американського штату Небраска Том Брюер відвідав Оріхів на Запоріжжі, Ірпінь на Київщині та Львів, аби просити в США допомоги для України як у якості зброї, так і гуманітарки
Про це інформує в телеграмі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Сенатор американського штату Небраска відвідав одне з найгарячіших міст України - Оріхів, що на Запоріжжі.
"З робочим візитом до Запоріжжя учора приїжджав сенатор американського штату Небраска Том Брюер. Він пише звіт про війну в Україні, щоб показати американцям те, що вони не можуть побачити на власні очі", - написав Куртєв.
На Запоріжжі сенатора Небраски цікавила робота лікарень та приймання переселенців.
"Наших захисників у першу чергу приймають у військовому госпіталі. Щоб розвантажити цей медзаклад, важких поранених після стабілізації направляють до Дніпра або до інших міст.
Зараз до нашого міста приїжджають люди не лише із Запорізької області, а й з інших регіонів України. Зокрема з Донецької, Луганської та Херсонської областей. Тільки за день до нашої зустрічі з сенатором до Запоріжжя приїхало 1600 евакуйованих. Це дуже велике навантаження на місто, але нам важливо допомогти кожній людині.
На запитання про те, чого Запоріжжя потребує найбільше, ми відповіли, що нашому місту та області, як і всій країні, дуже потрібна зброя. Тому, що мужність, сила та воля у нас є, а от важкого озброєння не вистачає", - написав секретар ЗМР.
Том Брюер служив в армії США понад 36 років і воював в Афганістані, тому має значний військовий досвід. Поїздка сенатора має показати світу правду про повномасштабну війну РФ в Україні, тому він детально вивчає реальну ситуацію в українських містах, зокрема Ірпені, Львові та Оріхові.
Сенатор Небраски розвінчує міфи російської пропаганди та буде займатися організацією допомоги для нашої України. В США проситиме для нашої держави:
- надання Україні більшої сучасної зброї;
- продовження надання гумдопомоги населенню, також і після завершення бойових дій;
- відновлення країни після війни - будівництво та реконструкція будинків та інших об’єктів, пошкоджених чи зруйнованих під час війни.
Сенатор вирушив до наступної області.
- 28 червня до Львова прибув сенатор штату Небраска Том Брюер, аби особисто дізнатися, яка допомога потрібна українцям.
- Українські сили використали нещодавно надані США реактивні артилерійські системи HIMARS для удару по російському складу боєприпасів приблизно за 60 км від лінії фронту на підконтрольній Росії території на Луганщині.
- 7 липня на Запоріжжі після ударів з HIMARS дезертували російські вояки, їх розшукує ФСБ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.82
Купівля 35.82Продаж 36.92
-
EUR
Купівля 35.87Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе