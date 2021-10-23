Американський суд визнав винним близького до Трампа й Джуліані одесита Лева Парнаса

Парнас також був засуджений за використання грошей від Ігоря Фрумана, який раніше визнав свою провину, а також за те, що приховував спрямування сотень тисяч доларів внесків на користь Республіканської партії та Дональда Трампа, а потім брехав про це Федеральній виборчій комісії, передає Еспресо.TV.



Розлогий матеріалий на цю тему оприлюднено CNN.



При цьому телеканал називає Парнаса "українським підприємцем".



Йдеться про $325 тис.



Associated Press стверджує, що йдеться про "Андрія Муравйова, який жертвував (республіканцям - ред.) у Неваді, Флориді та інших штатах".



Загалом Лева Парнаса засуджено за 6 пунктами звинувачень.



"Парнасу загрожує до 5 років ув'язнення за кожним з п'яти пунктів, а шостий пункт обвинувачення в підробці даних, що подаються до Федеральній виборчій комісії передбачає максимальне ув'язнення на 20 років", - наголошує CNN.



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Отже, разом це до 25 років.



Разом з Парнасом також засуджено Андрія Кукушкіна.



Третій їхній спільник, чоловік на ім'я Ігор Фруман, вже отримав вирок.



Парнас, Кукушкін та Фруман є представниками єврейської громади США, що походять з України та Білорусі.



Довідка



Лев Парнас народився в Одесі. Трирічним він виїхав з батьками спершу до Детройту, а потім до Брукліна.



Давно веде справи з Дональдом Трампом та його особистим адвокатом Рудольфом Джуліані.



Парнас і Джуліані за дорученням Трампа шукали в Україні компромат на сина чинного глави США Джо Байдена, а також під час каденції Трампа організовували стеження й намагалися усунути з посади посла США в Україні Марію Йованович.



Також Лев Парнас виступав в ролі перекладача на суді над Дмитром Фірташем у Відні.



Він також знайомий з іншими українськими олігархами, політиками, громадськими й релігійними діячами.







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