Про це пише TMZ.

За даними американського видання, Вайлдера затримали в Лос-Анджелесі після того, як його автомобіль зупинила поліція. Джерела в правоохоронних органах повідомляють, що боксера зупинили в Голлівуді близько 1:15 ночі через те, що вікна його Rolls-Royce були незаконно затоновані, а номерний знак закритий.

Полісмени відчули з авто запах марихуани, тому обшукали машину. Джерела TMZ кажуть, що вони знайшли наркотичні речовини, пістолет та затримали Вайлдера. 37-річному боксеру оголосили про підозру в незаконному зберіганні зброї. Проте, о 6:34 ранку він вже вийшов на свободу.

Після цього Вайлдер прокоментував інцидент.

"Я краще буду в безпеці, ніж шкодуватиму. Кінець", - написав американець, який у 2015 - 2020 роках володів титулом чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).