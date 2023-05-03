Американського боксера Вайлдера заарештували у Лос-Анджелесі зі зброєю та наркотиками, - TMZ
Ексчемпіона світу з боксу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера заарештували за незаконне зберігання зброї
Про це пише TMZ.
За даними американського видання, Вайлдера затримали в Лос-Анджелесі після того, як його автомобіль зупинила поліція. Джерела в правоохоронних органах повідомляють, що боксера зупинили в Голлівуді близько 1:15 ночі через те, що вікна його Rolls-Royce були незаконно затоновані, а номерний знак закритий.
Полісмени відчули з авто запах марихуани, тому обшукали машину. Джерела TMZ кажуть, що вони знайшли наркотичні речовини, пістолет та затримали Вайлдера. 37-річному боксеру оголосили про підозру в незаконному зберіганні зброї. Проте, о 6:34 ранку він вже вийшов на свободу.
Після цього Вайлдер прокоментував інцидент.
"Я краще буду в безпеці, ніж шкодуватиму. Кінець", - написав американець, який у 2015 - 2020 роках володів титулом чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 2 квітня Деонтей Вайлдер вийшов на перше місце у рейтингу WBA, чемпіонський титулом за версією якої володіє українець Олександр Усик.
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