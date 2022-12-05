АМКУ оштрафував дві компанії на майже 26 млн грн за змову на торгах
На торгах щодо придбання легкових автомобілів для Державної екологічної інспекції України дві компанії-учасники змовилися між собою, усунувши конкуренцію
Про це повідомили в Антимонопольному комітеті України.
Держекоінспекція оголосила тендер щодо придбання для технічного переоснащення легкових автомобілів з гібридною силовою установкою. За результатами торгів переможцем було визнано ТОВ "Артсіті", з яким надалі було укладено договір на загальну суму 35,8 млн грн (з ПДВ).
Як встановив АМКУ, вказані суб’єкти господарювання узгодили між собою умови участі у торгах і таким чином конкуренцію між ними було усунуто.
Відтак, ТОВ «Артсіті» і ТОВ «Артмотор» визнано причетними до вчинення порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".
За це порушення компанії сплатять штрафи загальною сумою майже 25, 9 млн грн.
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