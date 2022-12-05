АМКУ оштрафував дві компанії на майже 26 млн грн за змову на торгах

Про це повідомили в Антимонопольному комітеті України.

Держекоінспекція оголосила тендер щодо придбання для технічного переоснащення легкових автомобілів з гібридною силовою установкою. За результатами торгів переможцем було визнано ТОВ "Артсіті", з яким надалі було укладено договір на загальну суму 35,8 млн грн (з ПДВ).

Як встановив АМКУ, вказані суб’єкти господарювання узгодили між собою умови участі у торгах і таким чином конкуренцію між ними було усунуто.

Відтак, ТОВ «Артсіті» і ТОВ «Артмотор» визнано причетними до вчинення порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

За це порушення компанії сплатять штрафи загальною сумою майже 25, 9 млн грн.

У січні цього року Антимонопольний комітет повідомляв про Фірташем підприємства в Криму російській компанії.