Амосов - Сторлі: де дивитися бій українця за чемпіонський титул Bellator
У суботу 25 лютого в Дубліні український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов захищає титул Bellator у поєдинку проти американця Логана Сторлі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Наживо бій Амосов - Сторлі покаже Megogo. Пряма трансляція з Ірландії розпочнеться о 23:00.
Напередодні поєдинку відбулася церемонія зважування, під час якої обидва суперники показали однакову вагу - 76,84 кг.
Ярослав Амосов захищатиме титул Bellator у напівсередній вазі (до 77 кг) у поєдинку проти "тимчасового" чемпіона Логана Сторлі.
Українець здобув чемпіонський пояс у червні 2021 року, коли переміг за очками бразильця Дугласа Ліму. У травні 2022 року він мав захищати титул проти британця Майкла Пейджа, проте вступив до лав Тероборони у рідному Ірпені. Бій було скасовано, а Пейдж у поєдинку за тимчасовий титул поступився Сторлі.
Ярослав Амосов уже зустрічався з американцем у листопаді 2020 року та переміг його роздільним рішенням суддів.
- 23 листопада 2022 року Ярослав Амосов оголосив, що захищатиме чемпіонський титул Bellator 25 лютого 2023 року у поєдинку проти Логана Сторлі.
- 12 лютого стало відомо, що Ярослав Амосов готується до захисту титулу Bellator під керівництвом тренера ірландця Конора Макгрегора - Джона Кавани.
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