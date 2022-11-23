Про це повідомляє VirginMediaSport у twitter.

Ярослав Амосов захищатиме титул Bellator у напівсередній вазі (до 77 кг) у поєдинку проти "тимчасового" чемпіона Логана Сторлі зі США. Бій відбудеться 25 лютого 2023 року в Дубліні (Ірландія).

Українець здобув чемпіонський пояс у червні 2021 року, коли переміг за очками бразильця Дугласа Ліму. У травні 2022 року він мав захищати титул проти британця Майкла Пейджа, проте вступив до лав тероборони у рідному Ірпені. Бій було скасовано, а Пейдж у поєдинку за тимчасовий титул поступився Сторлі.

Ярослав Амосов уже зустрічався з американцем у листопаді 2020 року та переміг його роздільним рішенням суддів.

Bellator вважається другим за престижністю промоушеном MMA у світі після UFC.

BREAKING ????



Virgin Media Sport can confirm that @YaroslavAmosov will return to the @BellatorMMA cage in Dublin in February! ????????



The Welterweight Champion put his career on hold earlier this year to help defend his country against the Russian invasion.#BellatorDublin pic.twitter.com/JzuTw0Mrkh — Virgin Media Sport (@VMSportIE) November 22, 2022

23 березня 2022 року Bellator скасував поєдинок Ярослава Амосова проти Майкла Пейджа.

3 квітня Амосов показав свій чемпіонський пояс Bellator, який знайшов у погребі у звільненому від російських окупантів Ірпені.

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