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Головна Спорт Чемпіон Bellator, який воював за Україну, оголосив про повернення в октагон

Чемпіон Bellator, який воював за Україну, оголосив про повернення в октагон

23 листопада, 2022 середа
09:51
Спорт Ярослав Амосов

Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов, який воював у лавах тероборони, захищатиме чемпіонський титул Bellator 25 лютого 2023 року у поєдинку проти американця Логана Сторлі

Про це повідомляє VirginMediaSport у twitter. 

Ярослав Амосов захищатиме титул Bellator у напівсередній вазі (до 77 кг) у поєдинку проти "тимчасового" чемпіона Логана Сторлі зі США. Бій відбудеться 25 лютого 2023 року в Дубліні (Ірландія). 

Українець здобув чемпіонський пояс у червні 2021 року, коли переміг за очками бразильця Дугласа Ліму. У травні 2022 року він мав захищати титул проти британця Майкла Пейджа, проте вступив до лав тероборони у рідному Ірпені. Бій було скасовано, а Пейдж у поєдинку за тимчасовий титул поступився Сторлі.  

Ярослав Амосов уже зустрічався з американцем у листопаді 2020 року та переміг його роздільним рішенням суддів. 

Bellator вважається другим за престижністю промоушеном MMA у світі після UFC. 

BREAKING ????

Virgin Media Sport can confirm that @YaroslavAmosov will return to the @BellatorMMA cage in Dublin in February! ????????

The Welterweight Champion put his career on hold earlier this year to help defend his country against the Russian invasion.#BellatorDublin pic.twitter.com/JzuTw0Mrkh

— Virgin Media Sport (@VMSportIE) November 22, 2022

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