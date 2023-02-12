Тренер Макгрегора готує українського чемпіона Bellator Амосова до захисту титулу в Ірландії
Ярослав Амосов полетів до Дубліна, де готується до захисту титулу Bellator під керівництвом тренера ірландця Конора Макгрегора - Джона Кавани
Про це Амосов написав у Instagram.
"До захисту поясу Bellator лишилось рівно два тижні. Я прибув до Ірландії. Почався фінальний етап підготовки. Дякую тренеру Джону Кавані за допомогу в тренувальному процесі в Straight Blast Gym Ireland. Все буде Україна", - написав Амосов.
Джон Кавана є тренером колишнього чемпіона UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в двох вагових категоріях Конора Макгрегора.
Ярослав Амосов захищатиме титул Bellator у напівсередній вазі (до 77 кг) у поєдинку проти "тимчасового" чемпіона американця Логана Сторлі. Бій відбудеться 25 лютого у Дубліні.
Українець здобув чемпіонський пояс у червні 2021 року, коли переміг за очками бразильця Дугласа Ліму. У травні 2022 року він мав захищати титул проти британця Майкла Пейджа, проте вступив до лав тероборони у рідному Ірпені. Бій було скасовано, а Пейдж у поєдинку за тимчасовий титул поступився Сторлі.
Ярослав Амосов уже зустрічався з американцем у листопаді 2020 року та переміг його роздільним рішенням суддів.
Bellator вважається другим за престижністю промоушеном MMA у світі після UFC.
- 23 листопада 2022 року Ярослав Амосов оголосив, що захищатиме чемпіонський титул Bellator 25 лютого 2023 року у поєдинку проти Логана Сторлі.
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