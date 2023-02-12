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Тренер Макгрегора готує українського чемпіона Bellator Амосова до захисту титулу в Ірландії

12 лютого, 2023 неділя
11:54
Спорт Ярослав Амосов

Ярослав Амосов полетів до Дубліна, де готується до захисту титулу Bellator під керівництвом тренера ірландця Конора Макгрегора - Джона Кавани

Про це Амосов написав у Instagram. 

"До захисту поясу Bellator лишилось рівно два тижні. Я прибув до Ірландії. Почався фінальний етап підготовки. Дякую тренеру Джону Кавані за допомогу в тренувальному процесі в Straight Blast Gym Ireland. Все буде Україна", - написав Амосов.

Джон Кавана є тренером колишнього чемпіона UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в двох вагових категоріях Конора Макгрегора. 

Ярослав Амосов захищатиме титул Bellator у напівсередній вазі (до 77 кг) у поєдинку проти "тимчасового" чемпіона американця Логана Сторлі. Бій відбудеться 25 лютого у Дубліні. 

Українець здобув чемпіонський пояс у червні 2021 року, коли переміг за очками бразильця Дугласа Ліму. У травні 2022 року він мав захищати титул проти британця Майкла Пейджа, проте вступив до лав тероборони у рідному Ірпені. Бій було скасовано, а Пейдж у поєдинку за тимчасовий титул поступився Сторлі.  

Ярослав Амосов уже зустрічався з американцем у листопаді 2020 року та переміг його роздільним рішенням суддів. 

Bellator вважається другим за престижністю промоушеном MMA у світі після UFC.

 
  • 23 листопада 2022 року Ярослав Амосов оголосив, що захищатиме чемпіонський титул Bellator 25 лютого 2023 року у поєдинку проти Логана Сторлі. 
Конор Макгрегор
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