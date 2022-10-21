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Війна з Росією: хроніка
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Аналітики ISW оцінили ризик наступу з Білорусі як невисокий

21 жовтня, 2022 п'ятниця
06:17
Суспільство білоруські та російські військові

Ризик російського наступу з Білорусі залишається малоймовірним у найближчі місяці

Про це повідомив американський Інститут дослідження війни (ISW).

На думку аналітиків ISW, такий хід подій залишається малоймовірним у найближчі місяці з огляду на те, що російські сили не мають можливості навіть перекрити українські шляхи постачання із заходу за допомогою наземного наступу.

Найближча українська залізнична лінія зі сходу на захід знаходиться за 30 км від білоруського кордону, а Прип'ятські болота надзвичайно ускладнюють ведення маневреної війни через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях. Автомобільна і залізнична мережа України має достатньо вузлів з Польщею, Румунією, Словаччиною і Угорщиною, щоб російське вторгнення з Білорусі не могло серйозно погіршити українські логістичні лінії, не проникаючи вглиб України, як це зробили росіяни під час битви за Київ, коли російські війська були найсильнішими. Зараз ці сили значно ослаблені.

  • Генеральний штаб ЗСУ вважає, що ймовірність спроби наступу з території Білорусі зростає через агресивні заяви та дії керівництва Росії та Білорусі.

  • Білоруські війська на кордоні з Україною можуть спробувати відволікти увагу Збройних Сил України на себе.

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