Про це пише The Verge.

Компанія Meta анонсувала "трансляційні канали" - нову функцію Instagram, яка працює як telegram-канали.

Зазначається, що користувачі зможуть транслювати повідомлення та оновлення для підписників, які погодяться стежити за каналом. Підписники не зможуть публікувати повідомлення на каналах, але зможуть реагувати на повідомлення і голосувати в опитуваннях.

Автори зможуть запустити канал зі своєї поштової скриньки Instagram. Потім зʼявиться можливість прикріпити посилання на канал до свого профілю.

Такі канали можуть бути відкриті для всіх послідовників, але їх також можна зробити ексклюзивними для платних підписок.

Meta вже тестує цю функцію з кількома авторами та планує запровадити схожу на Telegram функцію у Facebook і Messenger. До початкової групи тестувальників залучені сноубордистка Хлоя Кім, борець джиу-джитсу Маккензі Дерн і мем-аккаунт Тенк Сінатра.

Марк Цукерберг поділився у своєму мета-каналі, що він використовуватиме його, щоб ділитися новинами та оновленнями щодо всіх продуктів і технологій, які створюються в Meta. Окрім текстових повідомлень, автори також зможуть ділитися аудіозаписами, фотографіями та іншим контентом.