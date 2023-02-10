Meta відновила акаунти Трампа у Facebook та Instagram

Про це повідомив у четвер, 9 лютого, речник Meta Енді Стоун, передає Reuters.

Акаунти Трампа відновили трохи більше ніж через два роки перерви. Їх було заблоковано після нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

Тепер Трамп знову отримає доступ до ключових платформ для спілкування з виборцями та збору коштів, адже він має намір узяти участь у президентських виборах 2024 року. На січень 2023-го Трамп мав 23 мільйони підписників в Instagram і 34 мільйони у Facebook.