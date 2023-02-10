Meta відновила акаунти Трампа у Facebook та Instagram
Компанія Meta відновила облікові записи в соцмережах Facebook та Instagram колишнього президента США Дональда Трампа
Про це повідомив у четвер, 9 лютого, речник Meta Енді Стоун, передає Reuters.
Акаунти Трампа відновили трохи більше ніж через два роки перерви. Їх було заблоковано після нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.
Тепер Трамп знову отримає доступ до ключових платформ для спілкування з виборцями та збору коштів, адже він має намір узяти участь у президентських виборах 2024 року. На січень 2023-го Трамп мав 23 мільйони підписників в Instagram і 34 мільйони у Facebook.
- У січні Meta заявила, що скасує відсторонення Трампа "найближчими тижнями" й запровадить посилені покарання у вигляді відсторонення від одного місяця до двох років, якщо колишній президент знову порушить політику щодо контенту.
- Таке рішення Meta ухвалила після аналогічного кроку з боку Twitter. За результатами опитування, яке Ілон Маск (власник) провів на своїй сторінці twitter, бізнесмен вирішив відновити акаунт експрезидента США Дональда Трампа у соцмережі. Утім Трамп заявив, що туди не повернеться, а натомість використовуватиме власну соцмережу Truth Social.
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