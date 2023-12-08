Андрія Шевченка офіційно висунули кандидатом у президенти УАФ

Про це повідомляє видання "Про футбол".

Окрім Андрія Шевченка, в ролі делегатів на конгрес члени виконавчого комітету КОАФ обрали Андрія Засуху, який є головою КОАФ і президентом футбольного клубу "Колос", та Євгенія Євсеєва - генерального директора ФК "Колос".

Вибори президента української асоціації футболу мають відбутись 25 січня 2024 року.