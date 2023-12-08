Андрія Шевченка офіційно висунули кандидатом у президенти УАФ
На вибори президента УАФ у 2024 році виконавчий комітет Київського об’єднання асоціацій футболу (КОАФ) офіційно висунув Андрія Шевченка як кандидата
Про це повідомляє видання "Про футбол".
Окрім Андрія Шевченка, в ролі делегатів на конгрес члени виконавчого комітету КОАФ обрали Андрія Засуху, який є головою КОАФ і президентом футбольного клубу "Колос", та Євгенія Євсеєва - генерального директора ФК "Колос".
Вибори президента української асоціації футболу мають відбутись 25 січня 2024 року.
- У середу, 5 квітня, Александера Чеферіна переобрали президентом УЄФА ще на чотири роки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.74 Купівля 36.74Продаж 37.36
- EUR Купівля 39.64Продаж 40.59
- Актуальне
- Важливе