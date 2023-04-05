Чеферіна переобрали на посаду президента УЄФА. Очільника УАФ Павелка - у виконком
У середу, 5 квітня, Александера Чеферіна переобрали президентом УЄФА ще на чотири роки
Про це повідомляє офіційний твіттер УЄФА.
У португальському Лісабоні відбувся конгрес УЄФА, де Александера Чеферіна переобрали президентом організації до 2027 року.
Відбулись також вибори у виконком УЄФА, куди переобрали президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. Він був обраний на новий 4-річний термін, як і Єспер Меллер Крістенсен (Данія), Арманд Дука (Албанія) та Луїс Рубіалес (Іспанія).
Новими членами виконавчого комітету УЄФА стали Філіпп Діалло (Франція), Петр Фоушек (Чехія) та Леван Кобіашвілі (Грузія).
55-річний Чеферін займає посаду президента УЄФА з вересня 2016 року.
- У листопаді Печерський суд взяв на два місяці під арешт Андрія Павелка, якого пізніше було звільнено під заставу.
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