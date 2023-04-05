Чеферіна переобрали на посаду президента УЄФА. Очільника УАФ Павелка - у виконком

Про це повідомляє офіційний твіттер УЄФА.

У португальському Лісабоні відбувся конгрес УЄФА, де Александера Чеферіна переобрали президентом організації до 2027 року.

Відбулись також вибори у виконком УЄФА, куди переобрали президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. Він був обраний на новий 4-річний термін, як і Єспер Меллер Крістенсен (Данія), Арманд Дука (Албанія) та Луїс Рубіалес (Іспанія).

Новими членами виконавчого комітету УЄФА стали Філіпп Діалло (Франція), Петр Фоушек (Чехія) та Леван Кобіашвілі (Грузія).

55-річний Чеферін займає посаду президента УЄФА з вересня 2016 року.