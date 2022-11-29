Печерський суд взяв під арешт президента УАФ Павелка, - журналіст Андріюк
29 листопада Печерський суд взяв на два місяці під арешт президента Української асоціації футболу Андрія Павелка
Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк в telegram.
"Голові УАФ Андрію Павелку, кілька хвилин тому Печерський суд призначив міру запобіжного заходу - арешт на два місяці, до 22 січня 2023 року. Щоправда, є опція внесення застави - 9,88 млн грн. Павелко найближчі два місяці проведе в СІЗО, якщо не внесе заставу", - написав Андріюк.
Він також опублікував фото, з якого зрозуміло, що судове засідання відвідали колишні футболісти та тренери "Динамо", а нині працівники УАФ – Олег Блохін, Ігор Бєланов, Анатолій Дем'яненко та Олексій Михайличенко.
Павелко отримав підозру від Генпрокуратури у кримінальному провадженні щодо будівництва заводу з виробництва штучних футбольних полів, а також закупівлі продуктів для Федерації футболу України.
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