Печерський суд взяв під арешт президента УАФ Павелка, - журналіст Андріюк

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк в telegram.

"Голові УАФ Андрію Павелку, кілька хвилин тому Печерський суд призначив міру запобіжного заходу - арешт на два місяці, до 22 січня 2023 року. Щоправда, є опція внесення застави - 9,88 млн грн. Павелко найближчі два місяці проведе в СІЗО, якщо не внесе заставу", - написав Андріюк.

Він також опублікував фото, з якого зрозуміло, що судове засідання відвідали колишні футболісти та тренери "Динамо", а нині працівники УАФ – Олег Блохін, Ігор Бєланов, Анатолій Дем'яненко та Олексій Михайличенко.

Павелко отримав підозру від Генпрокуратури у кримінальному провадженні щодо будівництва заводу з виробництва штучних футбольних полів, а також закупівлі продуктів для Федерації футболу України.

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