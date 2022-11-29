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Головна Кримінал Печерський суд взяв під арешт президента УАФ Павелка, - журналіст Андріюк

Печерський суд взяв під арешт президента УАФ Павелка, - журналіст Андріюк

29 листопада, 2022 вiвторок
13:53
Кримінал Андрій Павелко

29 листопада Печерський суд взяв на два місяці під арешт президента Української асоціації футболу Андрія Павелка

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк в telegram

"Голові УАФ Андрію Павелку, кілька хвилин тому Печерський суд призначив міру запобіжного заходу - арешт на два місяці, до 22 січня 2023 року. Щоправда, є опція внесення застави - 9,88 млн грн. Павелко найближчі два місяці проведе в СІЗО, якщо не внесе заставу", - написав Андріюк. 

Він також опублікував фото, з якого зрозуміло, що судове засідання відвідали колишні футболісти та тренери "Динамо", а нині працівники УАФ – Олег Блохін, Ігор Бєланов, Анатолій Дем'яненко та Олексій Михайличенко.

Павелко отримав підозру від Генпрокуратури у кримінальному провадженні щодо будівництва заводу з виробництва штучних футбольних полів, а також закупівлі продуктів для Федерації футболу України. 

 

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Спорт
ФФУ
печерський суд
Андрій Павелко
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