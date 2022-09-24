Про це він повідомив у телеграмі.

"Панорама Маріуполя на сьогодні. Зверху як найкраще можна побачити, наскільки наше місто зруйновано. Попри намагання пропаганди розповісти про "відновлення" - божа роса з очей швидко випарюється, якщо просто подивитись зверху донизу. Саме тому так важко рухається "референдум". Складно дякувати тому, хто зробив так. Складно бажати стати частиною країни-вбивці", - наголосив він.

23 вересня, у перший день "референдуму", до Маріуполя в'їхало 27 російських військових вантажівок, частина з яких була завантажена окупантами.

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