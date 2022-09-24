Андрющенко показав панораму знищеного росіянами Маріуполя
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав руйнування міста росіянами та додав, що через них місцеві не голосують за РФ на псевдореферендумі
Про це він повідомив у телеграмі.
"Панорама Маріуполя на сьогодні. Зверху як найкраще можна побачити, наскільки наше місто зруйновано. Попри намагання пропаганди розповісти про "відновлення" - божа роса з очей швидко випарюється, якщо просто подивитись зверху донизу. Саме тому так важко рухається "референдум". Складно дякувати тому, хто зробив так. Складно бажати стати частиною країни-вбивці", - наголосив він.
- 23 вересня, у перший день "референдуму", до Маріуполя в'їхало 27 російських військових вантажівок, частина з яких була завантажена окупантами.
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