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Головна війна з Росією Андрющенко показав панораму знищеного росіянами Маріуполя

Андрющенко показав панораму знищеного росіянами Маріуполя

24 вересня, 2022 субота
19:30
війна з Росією Маріуполь

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав руйнування міста росіянами та додав, що через них місцеві не голосують за РФ на псевдореферендумі

Про це він повідомив у телеграмі.

"Панорама Маріуполя на сьогодні. Зверху як найкраще можна побачити, наскільки наше місто зруйновано. Попри намагання пропаганди розповісти про "відновлення" - божа роса з очей швидко випарюється, якщо просто подивитись зверху донизу. Саме тому так важко рухається "референдум". Складно дякувати тому, хто зробив так. Складно бажати стати частиною країни-вбивці", - наголосив він.

  • 23 вересня, у перший день "референдуму", до Маріуполя в'їхало 27 російських військових вантажівок, частина з яких була завантажена окупантами.

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окуповані території
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