Анджеліна Джолі склала повноваження посла доброї волі ООН у справах біженців
Акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі пішла з посади спеціального посланника Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН)
Про це йдеться у спільній заяві Анджеліни Джолі та УВКБ ООН.
"Після більш ніж 20 років самовідданої та відданої роботи в Агентстві ООН у справах біженців, захищаючи права та захист вимушено переміщених людей у всьому світі, Анджеліна Джолі переходить від своєї ролі спеціального посланника УВКБ ООН до участі в ширшому наборі гуманітарних та проблем прав людини", - пишуть у заяві.
У ній наголошують, що Джолі продовжить працювати над розбудовою більш рівноправної, справедливої та інклюзивної міжнародної системи. Вона й надалі займатиметься питанням біженців і вимушено переміщених осіб.
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді зазначив, що проблема біженців залишиться для Джолі близькою. Він впевнений, що вона працюватиме над ширшим колом гуманітарних питань із такою ж пристрастю й увагою, як і раніше.
"Анджеліна Джолі дуже довго була важливим гуманітарним партнером УВКБ ООН. Ми вдячні їй за десятиліття служіння, її відданість і те, що вона зробила для біженців і людей, змушених тікати зі своїх домівок. Після довгої та успішної роботи з УВКБ ООН я ціную її бажання змінити свою роботу й підтримую її рішення", - наголосив він.
Анжеліна Джолі також подякувала колегам з УВКБ ООН за успішну співпрацю. Вона зазначила, що продовжуватиме робити все, що в її силах, щоби й надалі підтримувати біженців і переміщених осіб.
"Після 20 років роботи в системі ООН я відчуваю, що настав час для мене працювати по-іншому, безпосередньо співпрацюючи з біженцями та місцевими організаціями та підтримуючи їхню адвокацію для пошуку рішень", - сказала акторка.
УВКБ ООН працювало з Джолі з 2001 року. У 2012 році акторку призначили спеціальним посланником.
- 6 травня стало відомо, що Анджеліна Джолі висловила готовність долучитися до вирішення проблем, з якими українські діти зіткнулися внаслідок російської військової агресії.
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